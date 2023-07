Morula IVF Indonesia Komitmen Terus Tingkatkan Kualitas Pelayanan

SEBAGAI klinik bayi tabung terkemuka dan menjadi market leader dalam layanan bayi tabung di Indonesia, Morula IVF Indonesia akan terus membantu ratusan ribu keluarga memperoleh kebahagiaan melalui teknologi reproduksi berbantu (TRB) atau program bayi tabung. Di usia yang sudah menginjak 25 tahun, Morula IVF Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.

"Morula IVF Indonesia menjamin kualitas layanan setara atau lebih baik dari klinik-klinik luar negeri. Kami berkomitmen terus meningkatkan pelayanan berkualitas, inovasi teknologi terkini, dan memberikan harapan kepada pasangan yang mengalami kesulitan dalam fertilisasi alami. Morula IVF Indonesia merayakan peran dalam mewujudkan impian keluarga dan memperkuat posisinya sebagai pemimpin pasar dalam industri reproduksi dan fertilitas di Indonesia bahkan hingga menjangkau pasar luar negeri (Asia Tenggara)," jelas Dr. dr. Ivan R. Sini, CEO PT Morula Indonesia dalam keterangan yang diterima, Sabtu (15/7).

Dalam perayaan ulang tahun ke-25 tahun ini, Morula IVF Indonesia mengangkat tema '25 Years of Nurturing Love, Hope & Miracle for Wonderful Families'. Rangkaian acara perayaan tersebut mencakup beberapa kegiatan seperti Morula Homecoming, Community Celebration, dan acara Seminar & Workshop dengan topik "Implementation of Genomic & Advance IVF Technology in Reproductive Medicine" & The Future of Fertility Care Conference : Breakthrough Practice in Infertility? (16/7), dan Morula Festival di 15 kota besar diantaranya Yogyakarta, Surabaya, Jakarta, dan Bali, sejak Juni hingga Oktober 2023.

Dalam perjalanan 25 tahun ini, ungkap Ivan, telah lahir lebih dari 10.000 bayi dari program bayi tabung Morula IVF Indonesia. Tahun lalu, Morula IVF Indonesia melakukan hampir 6.000 siklus program bayi tabung dan sekitar 10-15% adalah wisatawan medis baik dari dalam maupun luar negeri. Pasien berdatangan dari berbagai wilayah di Indonesia bahkan bahkan dari negara lain seperti Tiongkok, Perancis, Belanda, Rusia, Amerika, Jepang, dan Australia.



Dikatakan Ivan, Morula IVF Indonesia membuktikan keunggulan dalam memberikan layanan berkualitas dan dukungan emosional kepada pasangan yang membutuhkan. Salah satu faktor utama keunggulan Morula IVF Indonesia adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam proses perawatan.

Dalam 25 tahun terakhir, Morula IVF Indonesia telah mencapai tingkat keberhasilan luar biasa, yang menjadikan Morula IVF pilihan utama bagi pasangan yang mencari bantuan dalam mewujudkan impian mereka memiliki buah hati. "Kami sangat berterima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan oleh pasien kami, yang tidak hanya berasal dari dalam bahkan luar negeri, selama 25 tahun terakhir," ungkapnya. (RO/R-2)