Ucapan Selamat Ulang Tahun Bahasa Inggris dan Terjemahannya

PERAYAAN ulang tahun merupakan saat yang ditunggu-tunggu. Selain menerima hadiah, juga terdapat banyak doa yang diucapkan saat seseorang merayakan ulang tahun.

Ucapan selamat ulang tahun dalam bahasa Inggris dapat menjadi pesan yang bermakna untuk orang terdekat saat merayakan hari kelahiran. Sebagai alternatif untuk kata-kata yang panjang, kamu bisa mengirim ucapan yang sederhana dalam bahasa Inggris.

Berikut adalah beberapa contoh ucapan ulang tahun dalam bahasa inggris dan terjemahan bahasa Indonesianya.

1. Happy birthday to my love! You bring so much happiness into my life and I am grateful for every moment spent with you.

(Selamat ulang tahun untuk cintaku! Kamu membawa begitu banyak kebahagiaan ke dalam hidupku dan aku berterima kasih atas setiap momen yang kuhabiskan bersamamu.)

2. To the most wonderful person in my life, happy birthday! I hope your day is filled with all the love and joy you deserve.

(Untuk orang terindah dalam hidupku, selamat ulang tahun! Semoga harimu dipenuhi dengan semua cinta dan kegembiraan yang pantas kamu dapatkan.)

3. Wishing a very happy birthday to the person who stole my heart! May your day be as special as you are.

(Semoga selamat ulang tahun untuk orang yang mencuri hatiku! Semoga harimu sama istimewanya dengan dirimu.)

4. Happy birthday to the one who completes me! I am so grateful to have you in my life and look forward to spending many more birthdays together.

(Selamat ulang tahun untuk seseorang yang melengkapiku! Aku sangat bersyukur memilikimu dalam hidupku dan berharap untuk menghabiskan lebih banyak ulang tahun bersama.)

5. To my partner, best friend, and soulmate, happy birthday! May this year bring you lots of love, success, and happiness.

(Untuk pasangan, sahabat, dan belahan jiwaku, selamat ulang tahun! Semoga tahun ini membawa banyak cinta, kesuksesan, dan kebahagiaan.)

6. Happy birthday to my better half! You make everyday brighter and I am so lucky to have you in my life.

(Selamat ulang tahun untuk separuh diriku yang lebih baik! Kamu membuat setiap hari lebih cerah dan aku sangat beruntung memilikimu dalam hidupku.)

7. Today we celebrate your special day, my love. Happy birthday and may this year be filled with lots of amazing surprises and memories.

(Hari ini kami merayakan hari istimewamu, sayangku. Selamat ulang tahun dan semoga tahun ini diisi dengan banyak kejutan dan kenangan yang luar biasa.)

8. To the one who makes my heart skip a beat, happy birthday! May your day be filled with all the things you love the most.

(Untuk orang yang membuat jantungku berdetak kencang, selamat ulang tahun! Semoga harimu diisi dengan semua hal yang paling kamu sukai.)

9. Happy birthday to the one I love with all my heart! You make life so much better and I am grateful for every moment spent with you.

(Selamat ulang tahun untuk orang yang aku cintai dengan sepenuh hati! Kamu membuat hidup jauh lebih baik dan aku berterima kasih atas setiap momen yang kuhabiskan bersamamu.)

10. Wishing my partner in crime a very happy birthday! May this year be filled with adventure, love, and lots of laughter.

(Selamat ulang tahun partner in crime-ku! Semoga tahun ini dipenuhi dengan petualangan, cinta, dan banyak tawa.)

11. Happy birthday, my dear friend! May your day be filled with love, laughter, and good memories!

(Selamat ulang tahun, temanku tersayang! Semoga harimu dipenuhi dengan cinta, tawa, dan kenangan indah!)

12. Wishing you a very happy birthday! Thank you for being such an amazing friend and for always being there for me.

(Selamat ulang tahun untukmu! Terima kasih telah menjadi teman yang luar biasa dan selalu ada untukku.)

13. Happy birthday to one of the coolest people I know! May your day be as awesome as you are!

(Selamat ulang tahun untuk salah satu orang paling keren yang aku kenal! Semoga harimu sehebat dirimu!)

14. On your special day, I want you to know how grateful I am to have you as my friend. Happy birthday and may all your dreams come true!

(Di hari istimewamu, aku ingin kamu tahu betapa bersyukurnya aku memilikimu sebagai temanku. Selamat ulang tahun dan semoga semua impianmu menjadi kenyataan!)

15. To my wonderful friend, happy birthday! May your day be filled with happiness, love, and lots of cake!

(Untuk temanku yang luar biasa, selamat ulang tahun! Semoga harimu dipenuhi dengan kebahagiaan, cinta, dan banyak kue!)

16. Wishing you a very happy birthday! You are an amazing friend and I feel lucky to have you in my life.

(Selamat ulang tahun untukmu! Kamu adalah teman yang luar biasa dan aku merasa beruntung memilikimu dalam hidupku.)

17. Happy birthday to the person who always makes me laugh and brings so much joy into my life! May your day be as wonderful as you are!

(Selamat ulang tahun untuk orang yang selalu membuatku tertawa dan membawa begitu banyak kegembiraan dalam hidupku! Semoga harimu sehebat dirimu!)

18. Happy birthday, my dearest friend! Another year older but still as cool and charming as ever. I hope this year brings you endless joy, good health, and plenty of fun. Let’s celebrate like there’s no tomorrow!

(Selamat ulang tahun, teman tersayang! Setahun lebih tua tapi tetap keren dan menawan seperti biasanya. Aku harap tahun ini memberimu kegembiraan tanpa akhir, kesehatan yang baik, dan banyak kesenangan. Mari rayakan seperti tidak ada hari esok!)

19. Another year of awesomeness! Happy birthday to my favorite human being on the planet!

(Tahun yang luar biasa lagi! Selamat ulang tahun untuk manusia favoritku di planet ini!)

20. To my best friend, happy birthday! Thank you for always being there for me and for making life so much better. Here’s to another year of amazing memories together!

(Untuk sahabatku, selamat ulang tahun! Terima kasih karena selalu ada untukku dan membuat hidup jauh lebih baik. Ini untuk satu tahun lagi kenangan menakjubkan bersama!)

21. Happy birthday to me! Another year older and hopefully another year wiser.

(Selamat ulang tahun untukku! Satu tahun lebih tua dan semoga satu tahun lebih bijak.)

22. Yay, it’s my birthday! Here’s to a great year ahead filled with love, laughter, and good times.

(Yay, ini hari ulang tahunku! Ini untuk tahun depan yang luar biasa yang dipenuhi dengan cinta, tawa, dan waktu yang indah.)

23. Today is all about me! Happy birthday to myself and here’s to celebrating another year of life.

(Hari ini semua tentang aku! Selamat ulang tahun untuk diriku sendiri dan ini untuk merayakan satu tahun bertambah usia.)

24. Happy birthday to the one and only me! May this year bring me lots of happiness and success.

(Selamat ulang tahun untuk satu-satunya diriku! Semoga tahun ini memberi banyak kebahagiaan dan kesuksesan.)

25. Cheers to another year of life! Happy birthday to me and may all my dreams come true.

(Bersulang untuk bertambahnya usia! Selamat ulang tahun untukku dan semoga semua impian menjadi kenyataan.)

26. It’s my special day! Happy birthday to myself and here’s to making it a memorable one.

(Ini hari spesialku! Selamat ulang tahun untuk diriku sendiri, dengan ini buatlah kenangan yang tak terlupakan.)

27. Another year of life, another year of blessings. Happy birthday to me and may I continue to grow and thrive.

(Satu tahun lagi bertambah usia, satu tahun penuh berkah. Selamat ulang tahun untuk diriku dan semoga terus tumbuh dan berkembang.)

28. Wishing myself a very happy birthday! May this year be filled with love, happiness, and good health.

(Kuucapkan selamat ulang tahun kepada diriku sendiri! Semoga tahun ini dipenuhi dengan cinta, kebahagiaan, dan kesehatan yang baik.)

29. Today I celebrate myself and another year of life. Happy birthday to me and may it be an amazing one.

(Hari ini aku merayakan diriku dan bertambahnya usia. Selamat ulang tahun untukku dan semoga menjadi hari yang luar biasa. )

30. Happy birthday to the amazing person that I am! May this year bring me lots of joy and prosperity.

(Selamat ulang tahun untuk diriku yang luar biasa! Semoga tahun ini memberi banyak kegembiraan dan kemakmuran.)

31. Wishing you a day full of joy and celebration!

(Semoga hari ini penuh dengan kegembiraan dan perayaan!)

32. May all your dreams come true on your special day!

(Semoga semua impianmu menjadi kenyataan di hari spesialmu!)

33. May your birthday be filled with joy, laughter, and good memories!

(Semoga ulang tahunmu penuh dengan kebahagiaan, tawa, dan kenangan yang baik!)

34. Today marks the anniversary of your arrival on Earth. Congrats on not being an alien!

(Hari ini menandai peringatan kedatanganmu di Bumi. Selamat karena tidak menjadi alien!)

35. Wishing you health, happiness, and all the best things in life on your orbital anniversary!

(Semoga kamu sehat, bahagia, dan mendapatkan semua yang terbaik dalam hidup pada hari ulang tahun!)

36. They say age is just a number. In your case, it’s a pretty impressive one. Congrats!

(Mereka bilang usia hanyalah angka. Buatmu, hal tersebut cukup mengesankan. Selamat!)

37. Don’t think of it as getting older, think of it as another year of becoming a classic.

(Jangan menganggapnya sebagai semakin tua, anggap saja sebagai satu tahun lagi untuk menjadi klasik.)

38. Enjoy your day to the fullest and make unforgettable memories.

(Nikmati hari mu dengan sepenuhnya dan buat kenangan yang tak terlupakan.)

39. You’re not getting older, you’re leveling up! Congrats on reaching the next level.

(Kamu tidak bertambah tua, tetapi naik level! Selamat telah mencapai level selanjutnya.)

40. Congrats on surviving another year of your existence. Let’s celebrate your resilience!

(Selamat untuk bertahan satu tahun lagi dari keberadaanmu. Ayo rayakan ketangguhanmu!)