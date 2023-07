Waktunya Liburan Sekolah di Oakwood Suites La Maison Jakarta

LIBURAN sekolah menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh si kecil juga orang tua sebagai waktu yang tepat untuk berlibur baik di dalam maupun diluar kota. Selain berlibur, beragam aktivitas juga dipersiapkan agar si kecil tidak bosan, mulai dari mengikuti kelas-kelas pengembangan kreativitas, playdate bersama teman-teman sebaya dan lainnya.

Diantara berbagai pilihan tersebut, Oakwood Suites La Maison Jakarta mengundang si kecil dan keluarga untuk menikmati staycation yang tak hanya menyenangkan bagi si kecil namun juga orang tua melalui program bernama 'School Holiday Package' yang dirilis di awal bulan Juli dan dapat dinikmati hingga akhir bulan.

Oakwood Suites La Maison Jakarta sebagai serviced residence berstandar internasional, memiliki 80 unit dengan 3 tipe kamar yang luas lengkap dengan fasilitas di dalam maupun di luar kamar yang menyenangkan.

Baca juga: Oakwood Fatmawati Hadir Ingin Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Sekitar

Staycation yang berasal dari kata 'stay' dan 'vacation' menjadi pilihan yang menarik untuk menghabiskan waktu dan beraktivitas bersama si kecil, didalam paket 'School Holiday Package' dengan harga Rp1.700.000 net per malam per kamar di tipe One Bedroom Executive, sudah termasuk peralatan mewarnai dan buku mewarnai yang membuat anak-anak semakin kreatif di saat liburan.

“Kami pilih staycation karena anak-anak senang sekali berenang dan area di sini dekat café dan mall, lalu di area retail juga tersedia supermarket, jadi serba mudah,” ungkap ibu Yunita, salah satu tamu yang menginap.

Selain beragam aktivitas, lokasi yang strategis tepat di jantung area Jakarta Selatan yang dikelilingi oleh banyak objek wisata menjadi destinasi yang menarik untuk di kunjungi pada saat berlibur dengan keluarga tercinta. Contohnya, Kidzania yang lokasinya hanya 15 menit dari La Maison sehingga dapat menjadi destinasi edukasi sekaligus hiburan bagi anak-anak. Ada juga Kebun Binatang Ragunan yang dapat ditempuh hanya dalam 30 menit.

Baca juga: Wujudkan Kasih Dengan Staycation Tak Terlupakan di Oakwood Suites Kuningan Jakarta

Jika Anda penikmat misteri atau escape room, maka ada The Escape Hunt yang dapat dijangkau hanya dalam 10 menit dari La Maison, dan masih banyak destinasi lainnya yang dapat dimasukan dalam daftar tujuan liburan.

Semua itu dapat dinikmati langsung bersama keluarga dengan melakukan pemesanan melalui Instagram, WhatsApp ke +62 859 5286 108, atau melalui telepon di nomor +62 21 2918 2700. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang kami dapat mengunjungi https://www.discoverasr.com/en/oakwood/indonesia/oakwood-suites-la-maison-jakarta. (RO/S-3)