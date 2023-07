The Alana Hotel Sentul & NEO+ Green Savana Sentul Gelar Donor Darah

KESEHATAN adalah kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan sekadar tidak adanya penyakit atau kelemahan.

Kesehatan dapat dijaga dengan berbagai cara di antaranya dengan melakukan donor darah dan pengecekkan kesehatan secara berkala.

Karena donor darah banyak memberikan manfaat tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan dan juga melakukan pengecekkan kesehatan penting untuk mencegah berbagai risiko kesehatan serta kerugian di masa depan.

The Alana Hotel & Conference Center - Sentul City dan NEO+ Green Savana - Sentul City menggelar kegiatan donor darah dan pengecekan kesehatan gratis untuk karyawan dan warga setempat yang ingin menyalurkan bantuan dan mendapatkan kesehatan untuk dirinya, serta memastikan tingkat kesehatan dan kondisi tubuh terkini.

“Kegiatan seperti ini penting dilakukan untuk menjaga daya tahan tubuh dan memastikan tubuhsehat, bila ada keluhan langsung diarahkan oleh dokter pemeriksa untuk melakukan tindakan pengobatanatau pencegahan,” ujar Meirani Handayani selaku Director of Sales & Marketing The AlanaHotel & Conference Center & NEO+ Green Savana - Sentul City;

Serangkaian tes dilakukan agar bisa membantu menilai kondisi berbagai organ tubuh seseorang, sertamendeteksi adanya masalah kesehatan mulai dari melakukan pemeriksaan body mass index (BMI) atau indeks massa tubuh dengan mengukur dan mengaitkan tinggi dan berat badan, tensi darah, kesehatan matadanmasih banyak lagi. (RO/S-4)