Rayakan HUT Jakarta, Accor tawarkan Program Menarik di Jakarta Fair Kemayoran 2023

SEBANYAK 22 hotel Accor di Jakarta merayakan Hari Ulang Tahun Kota Jakarta dengan berpartisipasi dalam kemeriahan Pekan Raya Jakarta (PRJ) atau Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2023 yang diadakan di JIExpo Kemayoran. Seluruh pengunjung diundang untuk mengunjungi booth Jakcation di Hall C, di mana hotel-hotel Accor akan hadir pada 9-16 Juli 2023, dengan penawaran menarik. Inisiatif ini merupakan bentuk kolaborasi dengan Disparekraf Provinsi DKI Jakarta dan PHRI (Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia) DKI Jakarta.

Selama acara, seluruh pengunjung dapat memanfaatkan diskon eksklusif hingga 40% untuk bersantap atau mengadakan acara seperti pernikahan, ulang tahun, dan pertemuan lainnya di properti Accor di seluruh Jakarta.

Ke-22 hotel Accor yang berpartisipasi dalam penawaran ini antara lain: Novotel Jakarta Cikini, Novotel Jakarta Gajah Mada, Novotel Jakarta Mangga Dua Square, Mercure Convention Center Ancol Jakarta, Mercure Jakarta Batavia, Mercure Jakarta Cikini, Mercure Jakarta Gatot Subroto, Mercure Jakarta Kota, Mercure Jakarta Pantai Indah Kapuk, Mercure Jakarta Sabang, Mercure Jakarta Simatupang, All Seasons Jakarta Thamrin, ibis Styles Jakarta Airport, ibis Styles Jakarta Gajah Mada, ibis Styles Jakarta Mangga Dua Square, ibis Styles Jakarta Simatupang, ibis Styles Jakarta Sunter, ibis Styles Jakarta Tanah Abang, ibis Jakarta Arcadia, ibis Jakarta Harmoni, ibis Jakarta Senen, ibis Budget Jakarta Cikini, dan ibis Budget Jakarta Menteng.

Selain itu, semua pengunjung di Jakarta Fair Kemayoran berkesempatan untuk mengikuti program loyalitas gaya hidup Accor, ALL - Accor Live Limitless. Program ini menawarkan kepada anggota berbagai manfaat menarik dan pengalaman transformatif yang melampaui dari menginap di hotel.

Jakarta Fair Kemayoran yang dikenal sebagai pameran dan hiburan tahunan terbesar di Asia Tenggara, sangat dinantikan oleh warga Jakarta dan area sekitarnya. Even ini menampilkan beragam pameran promosi dari berbagai industri termasuk perhotelan, hiburan, dan pertunjukan musik.

Chief Executive Officer of Accor's Premium, Midscale and Economy Division in Asia Garth Simmons menyampaikan, pihaknya sangat senang dapat berpartisipasi dalam kolaborasi di acara Jakarta Fair Kemayoran, acara tahunan yang sangat populer bagi masyarakat.

"Kami berharap keterlibatan kami dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan berkelanjutan industri pariwisata dan perhotelan, khususnya di provinsi DKI Jakarta. Partisipasi ini memberi kami kesempatan untuk menghadirkan pengalaman luar biasa dari hotel-hotel kami yang berada di wilayah Jakarta,” ujar Garth Simmons.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, Andhika Permata mengatakan, kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan pariwisata, khususnya di Provinsi DKI Jakarta, dengan mempromosikan berbagai pilihan untuk berwisata, tempat makan, dan berbagai produk kreatif dari para pelaku UMKM.

"Jakarta memiliki banyak destinasi ikonik yang disukai, termasuk Kawasan Kota Tua, Monumen Nasional, Taman Mini Indonesia Indah, Ancol Taman Impian dan banyak lagi. Destinasi-destinasi wisata ini semakin didukung oleh akses transportasi yang terintegrasi dengan baik, memastikan kenyamanan dan keamanan baik untuk wisatawan nusantara maupun mancanegara selama mereka berkunjung ke Jakarta,” imbuh Andhika. (RO/S-3)