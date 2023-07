Vega Hotel Gading Serpong Luncurkan Paket Unlimeat-Eat BBQ di Yugo Restaurant 

MELANJUTKAN suksesnya promo Balinese BBQ sebelumnya, Yugo Restaurant yang bertempat di Vega Hotel Gading Serpong terus berupaya memanjakan lidah para pelanggan dengan memberikan berbagai kejutan tema baru di setiap promo F&B, seperti yang akan launching pada 14 Juli 2023 yaitu 'Unlimeat-eat American BBQ'. Program menu spesial ini tersedia setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 18.00 WIB – 21.00 WIB.

Unlimeat-eat American BBQ sangat berbeda dengan promo sebelumnya yang didominasi makanan laut (seafood), pada BBQ kali ini akan didominasi berbagai jenis daging seperti Iga Short Rib, Beef Saikoro, Chicken Steak, Sausage Skewer, dan Seafood Bisque dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu hanya Rp115.000 net/pax untuk menikmati paket 'All You Can Eat BBQ' ini.

Denga harga yang terjangkau, menu BBQ yang disajikan Yugo Restaurant ini sangat beragam dan melebihi ekspektasi standar hotel bintang 3. Selain dengan banyaknya ragam menu yang tersedia, para pelanggan juga akan disuguhi suasana dengan tema Wild West dimana makanan akan disajikan oleh para cowboy dan cowgirl sambil diiringi musik country.

Untuk menikmati promo BBQ ini, pelanggan dapat datang secara langsung atau reservasi melalui telp 021-29205999 / DM Instagram @vegahotelserpong. (RO/S-3)