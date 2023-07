Hotel Nikko Bali Benoa Beach Memenangkan Penghargaan the Best Family Resort 2022/2023

HOTEL Nikko Bali Benoa Beach meraih penghargaan 'Holidays with Kids Best Family Resort Award 2022/2023' berkat lkeberhasilannya dalam memenuhi kebutuhan wisatawan keluarga mereka. Penghargaan ini diberikan karena hotel ini dinilai telah mampu menyajikan pengalaman fantastis kepada pelancong keluarga di seluruh dunia, berdasarkan suara pembaca di Majalah Holidays with Kids selama 12 bulan terakhir.

Betapapun menantangnya tahun lalu, Hotel Nikko Bali Benoa Beach tampil menonjol dengan terus menyenangkan para wisatawan terutama mereka yang melakukan wisata bersama keluarga dengan anak-anak mereka.

General Manager Hotel Nikko Bali Benoa Beach Takashi Hoshino menyampaikan rasa bangga menerima penghargaan dari Holidays with Kids Best Family Resort Award 2022/2023. Pihaknya gembira mengetahui tamu-tamu hotelnya, terutama keluarga dengan anak kecil telah memilih resor tepi pantainya sehingga berhasil menjadi salah satu pemenag penghargaan tersebut.

"Terima kasih telah mengenali resor tepi pantai kami dengan akses langsung ke pantai, kolam laguna, gym, dan Cening Kids’ Club dengan kegiatan yang diawasi setiap hari seperti memberi makan ikan, kelas memasak, melukis, dan membuat canang. Kids Cub kami melayani kebutuhan anak-anak dengan menyediakan televisi, ruang permainan, kamar tidur, dan meja foosball. Menu anak-anak juga disediakan yang dapat dinikmati selama si kecil tinggal bersama orang tuanya,” ujar Takashi Hoshino.

Sementara itu, Editor Holidays with Kids Aleney de Winter menyatakan rasa haru dengan umpan balik positif dari pembacanya bahwa semakin banyak hotel dan resor menyadari kebutuhan untuk melayani tamu mereka yang paling kecil dan paling antusias. Katalog yang luar biasa dari hotel dan resor keluarga yang luar biasa di seluruh dunia adalah hasilnya.

“Holidays with Kids ingin menyampaikan ucapan selamat yang hangat kepada semua nominasi dan pemenang 2022/2023. Harapan kami bahwa penghargaan ini tidak hanya mengakui dan mendorong keunggulan dalam industri ini pada saat industri sangat membutuhkannya, tetapi juga terbukti menjadi sumber inspirasi yang berharga bagi keluarga saat mereka merencanakan petualangan di masa depan,” sambung de Winter.

Sekilas Hotel Nikko Bali Benoa Beach

Hotel Nikko Bali Benoa Beach merupakan destinasi tropis ideal yang terletak di Pantai Tanjung Benoa. Selain perpaduan unik dan selaras antara tradisi budaya Jepang dan keramahtamahan khas Bali, Hotel Nikko Bali juga menawarkan 188 kamar dan suite yang luas dan terbagi dalam 9 kategori, termasuk rooftop suites dengan pemandangan Samudera Hindia.

Hotel Nikko Bali Benoa Beach menyediakan kuliner di 4 restoran dan 3 bar unik yang menyediakan sajian Barat, Italia, Asia, Bali, dan Jepang, serta kolam renang luas dengan swim-up bar, dan fasilitas spa.

Hotel Nikko Bali menyediakan ruang pertemuan dan tempat terbuka yang sesuai untuk perayaan seperti pesta pernikahan, resepsi, dan acara sosial lainnya. (RO/S-3)