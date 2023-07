Kenali Asam Urat, Penyebab, Gejala, Pengobatannya

ASAM urat, yang juga dikenal sebagai penyakit gout, adalah salah satu jenis peradangan pada sendi yang disebabkan oleh tingginya kadar asam urat dalam darah.

Gejala asam urat umumnya mencakup nyeri yang tiba-tiba dan hebat pada area persendian, yang sering sulit dibedakan dengan rematik, kondisi yang menyebabkan peradangan dan pembengkakan pada otot atau sendi.

Selain rasa nyeri, penderita asam urat juga dapat mengalami sensasi panas dan pembengkakan pada sendi.

Asam urat umumnya lebih sering menyerang laki-laki berusia sekitar 30 tahun, sementara pada perempuan, penyakit ini cenderung muncul saat memasuki fase menopause.

Penyebab asam urat dapat melibatkan faktor genetik, cedera, konsumsi minuman manis atau alkohol, penggunaan obat-obatan, atau kondisi medis lainnya.

Secara alami, asam urat diproduksi oleh tubuh untuk memecah purin. Purin adalah senyawa alami yang memiliki beberapa fungsi penting dalam tubuh, mulai dari mengatur pertumbuhan sel hingga menyediakan energi. Setelah digunakan, tubuh seharusnya membuang asam urat melalui urin.

Namun, terkadang tubuh dapat memproduksi terlalu banyak asam urat atau ginjal mengalami masalah dalam mengeluarkan asam urat dengan cukup. Hal ini menyebabkan penumpukan asam urat, yang membentuk kristal-kristal tajam seperti jarum di dalam sendi atau jaringan sekitarnya, yang pada akhirnya menyebabkan nyeri, peradangan, dan pembengkakan.

Gejala umum yang sering terjadi pada asam urat antara lain:

Nyeri hebat yang muncul tiba-tiba pada sendi

Pembengkakan pada sendi

Kemerahan pada sendi

Sensasi hangat dan kelembutan pada sendi saat ditekan

Kesulitan berjalan, terutama pada malam hari

Pengobatan Asam Urat

1. Menggunakan Obat Sesuai Resep Dokter

Mengonsumsi obat asam urat sesuai dengan resep dokter adalah cara yang umum dan efektif untuk menurunkan kadar asam urat dalam darah dan mengurangi gejalanya. Penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan resep yang tepat dalam mengatasi gejala sakit asam urat.

2. Mengonsumsi Makanan yang Kaya Vitamin C

Makanan yang mengandung vitamin C dapat dikonsumsi untuk menurunkan kadar asam urat dalam darah. Namun, perlu diingat bahwa suplemen vitamin C juga tidak boleh dikonsumsi sembarangan jika ada riwayat penyakit medis lain. Sebaiknya, konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter mengenai konsumsi vitamin C dan riwayat kesehatan tubuh Anda.

3. Meningkatkan Asupan Air Putih

Minum air putih yang cukup dapat mengurangi pembengkakan pada sendi akibat asam urat. Selain air putih, Anda juga bisa mengonsumsi cairan bening lain seperti kaldu atau teh herbal. Namun, jumlah asupan air yang dianjurkan sebaiknya disesuaikan dengan kondisi kesehatan Anda, dan konsultasikan dengan dokter ahli.

4. Menghindari Makanan Tinggi Purin

Menghindari makanan yang tinggi kandungan purin dapat membantu mengurangi risiko terkena asam urat. Makanan yang tinggi purin antara lain daging sapi, daging babi, daging rusa, jeroan, ikan sarden, ikan kod, kerang, dan remis. Jenis makanan ini merupakan pemicu asam urat, oleh karena itu perlu mengurangi dan menghindari konsumsinya agar gejala asam urat tidak semakin parah.

5. Melakukan Olahraga Teratur

Olahraga secara teratur dapat membantu menurunkan kadar asam urat. Aktivitas fisik dan gerakan dapat mengurangi dan meminimalisir gejala asam urat. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak disarankan bagi penderita asam urat untuk berolahraga saat sedang mengalami serangan, karena hal ini dapat memperburuk nyeri pada sendi.

6. Mengelola Stres

Stres dapat memicu berbagai penyakit, termasuk meningkatkan risiko peradangan. Penting bagi penderita asam urat untuk menjaga diri agar tidak mengalami stres yang dapat memperparah gejala asam urat.

Untuk meredakan gejala asam urat, Anda dapat mencoba tips berikut:

Istirahat yang cukup.

Menaikkan bagian tubuh yang nyeri untuk mengurangi pembengkakan.

Mengompres sendi yang sakit dengan es selama 20 menit.

Untuk mencegah kambuhnya asam urat, Anda dapat mencoba tips berikut: