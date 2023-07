Miliki Layanan Lengkap, Ekle’s Clinic Terapkan 'One Stop Solution'

EKLE'S Clinic Aesthetic & Laser merupakan klinik kecantikan lengkap yang terus berinovasi dan melebarkan sayapnya untuk selalu memberikan pelayanan terbaik.

Tak hanya itu, Ekle’s Clinic selalu menggunakan teknologi terbaru untuk menghadirkan produk-produk kecantikan dan treatment kecantikan yang berkualitas.

“Ekle’s Clinic telah mendapatkan beberapa penghargaan di antaranya Indonesian Best Beauty Clinic by ASEAN Star Award Winner 2021 dan The Fastest Growing Aesthetic Clinic In Indonesia 2020, Indonesia Best Product Skincare dan Indonesia Best Beauty Clinic Awards by World Achievement Association 2022,” tulis Ekle’s Clinic di Instagram @eklesclinic_id.

Founder dari Ekle's Clinic, dr.Eklendro Youns Yohanes Senduk, mengatakan pelayanan di Ekles's Clinic diberikan yang terbaik untuk konsumen dengan didukung staf terlisensi dan tersertifikasi.

Prioritas Keamanan dan Personalize Treatment

"Ekle’s Clinic sangat memprioritaskan kenyamanan, keamanan dan personalize treatment untuk melayani klien dengan baik," jelas dr.Eklendro dalam keterangan, Senin (10/7)..

Tidak mengherankan, sejumlah artis dan sosialita telah menjadi pelanggan tetap melakukan perawatan di Ekle's Clinic.

Salah satunya, penyanyi dan aktris Widi Mulia yang mem-posting rangkaian treatment rutinnya di laman instagram @eklesclinic_id.

Dalam mengenalkan pelayanan perawatan kulit, Ekle's juga menggandeng, berkolaborasi, dan merangkul beberapa band, komunitas, figur publik, serta key opinion leaders (KOL).

"Saat ini Ekle’s clinic telah memiliki 30-an cabang yang sudah tersebar di berbagai kota di Indonesia, tentunya ini hasil dari dukungan dan kepercayaan ekle’s friends di seluruh indonesia," jelas dr.Eklendro.

Berdiri Pertama Kali di Kota Tomohon, Sulut

Ekle’s Clinic memulai langkah awalnya dari Kota Tomohon di Sulawesi Utara (Sulut). Ekle’s Clinic adalah salah satu klinik kecantikan yang telah berdiri sejak tahun 2016 lalu. Hingga saat ini setidaknya telah ada 30-an cabang ekle’s clinic yang tersebar di berbagai daerah Indonesia.

“Beberapa diantaranya ada di Bali, Batam, Ambon, Banjarmasin, Bitung, Jakarta, Balikpapan, Gorontalo, Manado, Makassar, dan Surabaya,” lanjut dr.Eklendro.

Menurut founder dari Ekle's Clinic, kini antusias masyarakat untuk melakukan perawatan memang sangat tinggi. Hal ini seiring dengan meningkatnya kesadaran mereka tentang pentingnya penampilan dan menjaga kecantikan.

"Dunia perawatan sekarang itu sudah menjadi gaya hidup. Karena orang sekarang sudah sadar, selain makan, minum dan pakaian, mereka juga harus bergaya di depan kaca atau kamera dan keluarga. Begitu menurutku perawatan kecantikan tidak ada matinya," ungkapnya.

Ekle's Clinic juga memiliki berbagai jenis perawatan seperti medical facial untuk jenis kulit whitening dan anti aging, oily dan acne, additional treatment dengan berbagai masker wajah yang berbahan organik, medical peeling yang mengatasi berbagai problem jenis kulit seperti: pigmentasi, flek, jerawat meradang dan bekas jerawat.

"Laser & light treatment untuk mengatasi berbagai problem kulit, menghilangkan bekas tattoo, scar atau pun bopeng," terangnya.

"Selain itu Ekles Clinic memiliki Injection & mikro neddling yaitu kromosom infusion premium, tanam benang (APTOS), filler, botox, profhilo dan whitening infusion.

Ada juga lifting & body treatment seperti hifu, hair treatment dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan untuk produk-produknya sudah BPOM, jadi sangat aman untuk digunakan," tutur dr.Eklendro.

"Satu alasan utama mengapa konsumen sangat mengidolakan klinik ekle’s ialah karena konsep 'one stop solution' . Di mana klinik ekle’s hadir memberikan perawatan wajah, rambut, facial, laser, peeling, botox hingga injection," paparnya. (Nik/S-4)