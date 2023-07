Beri Perawatan Mata Komprehensif, RS Premier Jatinegara Buka Eyecentric Clinic

RS Premier Jatinegara (RSPJ) Kembali membuka layanan baru yaitu Eyecentric Clinic, layanan ini merupakan layanan dari dokter spesialis dan subspesialis mata di RSPJ.

Bertujuan untuk memberikan perawatan mata yang komprehensif, Eyecentric Clinic memungkinkan pasien untuk mencapai dan mempertahankan penglihatan yang tepat.

Pelayanan yang ditawarkan meliputi operasi katarak, gangguan retina, glaukoma, tumor mata, dry eye clinic, dan lensa kontak klinik.

Sabagaimana dilansir dari situs resmi Kementrian Kesehatan (Kemenkes), berdasarkan data nasional Survei kebutaan Rapid Assessment of Avoidable Blindness (RAAB) tahun 2014-2016 Kemenkes dengan sasaran populasi usia 50 tahun ke atas diketahui bahwa angka kebutaan mencapai 3% dan katarak merupakan penyebab kebutaan tertinggi (81%).

8 Juta Orang Indonesia Alami Gangguan Penglihatan

Pada situs ini perwakilan dari Perhimpunan Spesialis Mata Indonesia juga mengatakan bahwa di Indonesia dengan populasi pada tahun 2017 terdapat 8 juta orang dengan gangguan penglihatan.

Sebanyak 1,6 juta orang buta ditambah dengan 6,4 juta orang dengan gangguan penglihatan sedang dan berat.

Dari jumlah tersebut sebanyak 81,2% gangguan penglihatan disebabkan oleh katarak. Penyebab lainnya adalah refraksi atau glaukoma, atau kelainan mata yang berhubungan dengan diabetes.

Dr. Susan Ananda MARS, Chief Executive Officer dari RSPJ, menyampaikan,“Pelayanan Eyecentric menawarkan solusi diagnostik, perawatan, manajemen dan rekonstruksi untuk semua kondisi mata pasien."

"Kami memahami pentingnya memiliki visi yang jelas dan tajam. Kami tahu bagaimana melindungi penglihatan anda dan mendorong kesehatan mata secara keseluruhan karena kami memiliki ahli dan teknologi dalam menjaga kesehatan mata,” kata Dr.Susan dalam keterangan, Kamis (6/7).

Ia menambahkan rumah sakit yang memiliki akreditasi internasional dan nasional selalu dievaluasi kualitas pelayanannya dari waktu ke waktu sehingga terukur dengan baik.

"RSPJ berkomitmen untuk menjaga kualitas pelayanan demi keselamatan pasien agar selalu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Dan kami harapkan dapat memberikan kemudahan akses layanan kesehatan yang tepat bagi seluruh masyarakat Indonesia.”

Ketua Tim Layanan Eyecentric Clinic RSPJ, dr. Amir Shidik, Sp. M (K). mengatakan,“Tujuan kami adalah memberikan perawatan mata yang komprehensifagar pasien mendapatkan perawatan mata dengan penglihatan yang tepat."

"Pelayanan kami meliputi operasi katarak, gangguan retina, glaukoma, tumor mata, dry eye clinic, dan lensa kontak klinik. Jadi, tidak perlu khawatir, anda berada di tangan terbaik,” jelas dr.Amir,

Eyecentric merupakan merek dagang milik Ramsay Sime Darby Health Care (RSDH) sehingga seluruh jaringan rumah sakit RSDH memiliki nama klinik mata yang sama.

Tiga dari empat rumah sakit RSDH di Malaysia sudah memiliki Eyecentric Clinic, sedangkan di Indonesia RSPJ merupakan rumah sakit RSDH pertama yang membuka layanan ini. (Nik/S-4)