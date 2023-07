Forum CSR Inisiasi Pelatihan IT untuk Kemajuan Kaum Disabilitas

KAUM disabilitas didorong berperan besar dalam kemajuan bangsa dan negara. Salah satunya dengan mengikuti pelatihan berbagai keilmuan.

Seperti dilakukan Forum Corporate Social Responsibility (CSR) yang menggandeng Amazon Web Service (AWS) dan Dinas Sosial DKI dengan menggelar pelatihan information technology (IT) bertajuk Laptop for builders: Pelatihan cloud computing AWS technology, di Panti Sosial Bina Netra dan Rungu Wicara Cahaya Batin, Jakarta Timur.

"Pelatihan ini sebagai bentuk komitmen Forum CSR untuk mendorong kaum milenial, terkhusus mereka yang berkebutuhan khusus agar bisa memiliki keterampilan dan kemampuan."

"Ini juga bisa mengembangkan bakat dan talenta mereka," ungkap Ketua Panitia Pelatihan Forum CSR Aldi Imam Wibowo, di Jakarta, Kamis (6/7).

Aldi menjelaskan kegiatan ini sebagai bentuk komitmen Forum CSR untuk membantu anak-anak bangsa lebih maju lagi.

"Forum CSR dibentuk memang lebih kepada pemberdayaan warga, baik dari sisi usaha, pendidikan, maupun ekonomi," jelasnya.

Tujuan pelatihan ini, lanjut Aldi, guna memberikan pelajaran tentang desain web dan dasar-dasar cloud dalam Bahasa Indonesia.

Juga, untuk mengembangkan bakat dan keterampilan anak-anak di panti sosial dalam memanfaatkan teknologi.

"Pelatihan ini bersifat gratis dan diikuti 25 milenial mulai dari 3-10 Juli 2023 dengan menghadirkan 15 instruktur berpengalaman," ucapnya.

Pelatihan seperti ini juga digelar di berbagai kota sejak 2020 lalu. Di Jakarta, ini pertama kali dan terus berlanjut. Hingga Februari 2023, program itu diikuti lebih dari 300 ribu orang di seluruh Indonesia.

"Forum CSR bersama AWS ini berkomitmen merangkul lebih banyak peserta untuk diberikan keterampilan, khususnya pelajar dan kaum disabilitas."

AWS juga melatih instruktur tingkat lokal dalam program pembelajaran cloud dan mendonasikan laptop untuk mendukung infrastruktur belajar.

Selanjutnya, para instruktur akan mendistribusikan materi pelatihan dan laptop ke sekolah-sekolah di berbagai penjuru negeri.

"Program yang dimulai di masa pandemi ini untuk mendorong pembelajaran dan memberikan peluang keterampilan teknologi bagi siswa di Indonesia."

"Dengan begitu, diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memiliki keahlian baru seiring kemajuan teknologi," urai Director of AWS Training and Certification Asia Pacific and Japan Andrew Sklar.

Forum CSR ialah wadah berhimpunnya pebisnis yang memiliki kepedulian pada peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat Indonesia, melalui kegiatan-kegiatan dan program terkait pemberdayaan masyarakat. (RO/S-2)