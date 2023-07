Gelar Batik Nusantara 2023 Digelar 2-6 Agustus

SETELAH sempat terhenti akibat pandemi covid-19, Yayasan Batik Indonesia (YBI) kembali menggelar acara dua tahunan mereka yaitu Gelar Batik Nusantara (GBN) 2023 dengan tema Batik, Bangkit! Keindahan Karya Batik Indramayu. YBI telah mendapatkan lisensi sebagai anggota Non-Governmental Organization (NGO) The United Nations Educational Scientific and Cultural Education (UNESCO) No. 90487.

YBI sejalan dengan program UNESCO turut mengembangkan program budaya, salah satunya dengan acara Gelar Batik Nusantara 2023. Pemilihan Batik Indramayu pada tema tahun ini didasari oleh ketertarikan YBI dengan karateristik dari batik complongan khas Indramayu yang unik.

"Kami terpesona dengan keunikan batik complongan dan merasa berkewajiban untuk memperkenalkannya kepada masyarakat nasional dan internasional. Melalui GBN, kami memberikan kesempatan bagi Kabupaten Indramayu untuk mempromosikan batik complongan dan gaya batik khas lain," ujar Gita Pratama, Ketua Yayasan Batik Indonesia, dalam keterangan tertulis, Kamis (6/7).

Tak hanya batik Indramayu, pengunjung GBN berkesempatan untuk berinteraksi langsung dengan perajin berbakat serta mendapatkan wawasan tentang teknik-teknik rumit dan kisah di balik setiap karya dari pengarajin batik seluruh Indonesia. Mereka juga dapat melakukan pembelian untuk mendukung industri batik. Selain area pameran dan penjualan, acara ini juga akan mengadakan workshop, seminar, fashion show, high tea, dan fun walk yang menampilkan perpaduan dinamis antara batik dengan gaya modern.

Ketua Panitia Acara Gelar Batik Nusantara 2023 Diana Santosa menyampaikan bahwa GBN akan diselenggarakan di Jakarta pada 2-6 Agustus 2023. Acara ini akan mencakup pameran batik dan memamerkan produk unggulan dari berbagai daerah. Diharapkan pasar batik Indonesia akan semakin berkembang dan maju dengan banyaknya ide-ide baru yang GBN sajikan untuk menginspirasi pembatik di waktu yang akan datang.

GBN menjadi platform bagi para perajin dan para profesional industri untuk memperluas wawasan mereka mengenai tren fesyen, warna, dan inovasi, baik dalam proses maupun teknologi yang terlibat. Acara ini memberikan wawasan dan peluang berharga bagi semua pihak terkait untuk belajar dan beradaptasi di bidang dan industri masing-masing. (Z-2)