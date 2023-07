Jaga Kesehatan Gigi Masyarakat, Orange Dental Unggulkan Transparansi Layanan

KESEHATAN gigi dan mulut menjadi salah satu aspek penting dalam menunjang kehidupan. Sayangnya, berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan pada 2019, baru 10,2% Masyarakat yang mendapatkan layanan kesehatan gigi. Padahal, ada 57,6% penduduk Indonesia mengalami masalah kesehatan gigi.

Salah satu faktor yang mempengaruhi masih rendahnya akses layanan kesehatan gigi dan mulut adalah fasilitas kesehatan gigi mandiri dan biaya layanan kesehatan gigi dan mulut yang cukup tinggi.

Melihat faktta itu, penyedia layanan kesehatan gigi, Orange Dental, mengusung transparansi layanan agar semua orang bisa mengakses fasilitas kesehatan gigi dan mulut tanpa ragu dari sisi biaya.

"Di Orange Dental kami percaya kejujuran itu penting. Dan kami memahami bahwa salah satu kekhawatiran pasien untuk datang ke klinik gigi adalah khawatir akan biayanya yang mahal. Untuk itu, kami mengedepankan harga yang terjangkau dan transparansi harga. Semua harga jelas dan tanpa ada biaya tambahan yang tidak sesuai. What you see is what you pay," jelas Syifail Ramadhana, Chief Executive Officer Orange Dental.

Selain itu, lanjut Syifail, Orang Dental juga memiliki beberapa program yang dijalankan secara rutin untuk memastikan kualitas dan kepuasan pasien.

"Kami mempunyai service audit, kunjungan berkala mystery shopper dan interview pasien untuk mendapatkan feedback layanan kami," tutur Syifail.

Orange Dental juga semakin ekspansif membuka cabang untuk memperluas akses masyarakat menjangkau layanan kesehatan gigi dengan harga terjangkau. Belum lama ini, Orang Dental telah membuka 2 cabang baru di Klender, Jakarta Timur dan Gunung Sahari, Jakarta Pusat.

"Sesuai dengan tujuan perusahaan kami untuk bisa membuat layanan kesehatan gigi yang jujur dan terjangkau bisa diakses oleh semua orang di seluruh Indonesia, maka pembukaan cabang baru ini adalah bagian dari langkah maju untuk mewujudkan tujuan tersebut," kata Syifail. (Z-5)