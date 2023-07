'Forever Mom & Baby Expo (FOMBEX) 2023' Hadirkan Solusi Tuntas Kebutuhan Ibu, Bayi dan Tumbuh Kembang Anak Menuju Generasi Emas Indonesia

KEGIATAN Forever Mom and Baby Expo (Fombex) menjadi pameran maternity & baby pertama kalinya digelar Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD-City yang secara khusus memberikan solusi tuntas untuk pemenuhan kebutuhan ragam produk dan jasa layanan kesehatan bagi ibu dan anak.

Diselenggarakan oleh PT Debindo Global Expo, melalui sinergi dukungan dan partisipasi seluruh pelaku industri, bisnis dan layanan profesional perawatan kesehatan yang menjadi pelopor penggerak ke depan terwujud nyata dalam peresmian pembukaan Fombex 2023 di ICE BSD City, Tangerang, Banten, Rabu (5/7).

Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita oleh Vice President Commercial PT Bundamedik Tbk (RS Bunda Group) Dr James Carlos, Founder Wajah Bunda Indonesia Fiki Maulani Kursidi, dan Direktur PT Debindo Global Expo Raditia Zafir Ahmad selaku pihak penyelenggara. Fombex 2023 berlangsung selama 5 hari pada 5-9 Juli 2023. Peresmian pembukaan tersebut mengawali pameran yang berdurasi lebih panjang daripada pameran serupa lainnya yang umumnya hanya 3-4 hari.

“Fombex 2023 hadir dengan space yang lebih luas sehingga aksesibilitas dan mobilitas para pengunjung lebih leluasa dan lebih nyaman, baik dalam kegiatan interaksi langsung dengan para exhibitor maupun dalam memilih dan mengikuti berbagai kegiatan spesial untuk ibu dan anak selama berkunjung,” papar PT Debindo Global Expo Bintang Novita.

Menurut Bintanng, Fombex 2023 juga dihadiri oleh banyak Key Opinion Leader (KOL) seperti Vendryana, Mira Agile, Annisa Soebandono dan juga komunitas Ibu dan Anak seperti Orami, Ayah Bunda, PopMama, dll yang sudah dikenal luas oleh para ibu melalui platform online kini akan dapat bertemu dan berinteraksi langsung secara offline di Fombex 2023.

Ragam Acara dan Layanan Spesial

Bekerjasama dengan beberapa rumah sakit ibu dan anak (RSIA) terkemuka di Indonesia, meliputi RSIA Bunda, RSIA Brawijaya, RSIA Bina Medika, dan RS Mitra Keluarga, Fombex menghadirkan sesi Free Consultation, Talkshow, Workshop serta banyak program unggulan lainya, sehingga para pengunjung akan memperoleh pengetahuan dan wawasan baru langsung dari narasumber yang ahli, terpercaya dan berpengalaman luas.

Khusus untuk mendukung tumbuh-kembang balita, para pengunjung dipersilakan memanfaatkan Free Trial yang akan dihadirkan oleh Pre-school (Kalananti by Ruang Guru, Leader Lab, Tutor Time, Play Field kids Academy) serta kindergatten terkemuka di Jakarta dan sekitarnya.

Digelar dengan konsep kemanfaatan optimal bagi seluruh stakeholders sebagai destinasi event yang dirancang menjadi sebuah 'Comforting Place for Mom and Baby to Every Needs', Fombex 2023 sangat nyaman dan menyenangkan untuk dikunjungi oleh semua masyarakat termasuk yang berasal dari kawasan residensial dan komersial Jabodetabek.

Kenyamanan berkunjung juga didukung dengan adanya berbagai fasilitas khusus untuk ibu hamil dan ibu menyusui sehingga tetap dapat menjaga kebugaran ibu dan bayinya secara optimal selama berkunjung di Fombex 2023. Lengkap dengan layanan khusus untuk Moms and Baby antara lain Nursery Room, Moms Corner & Mommy Lounge, Trolley & Kursi Roda, Free Spa untuk Mom & Baby, dan lain-lain.

Semarak partisipasi dan dukungan dari para penyedia produk dan jasa terkemuka di Indonesia, mulai dari produk untuk masa pra-kehamilan sampai tumbuh kembang anak serta rumah-rumah sakit khusus ibu dan anak menjadikan Fombex 2023 pilihan destinasi terlengkap dalam memberikan solusi tuntas bagi para ibu dan anak dengan harga lebih terjangkau khusus selama pameran. Para pengunjung juga menjadi lebih beruntung dengan memanfaatkan Program Flash sale, Discount Day up to 80% dan Program Lucky Draw untuk Moms & Dads.

Selain dapat menemukan solusi kebutuhan produk secara mudah dan nyaman, pengunjung dapat menikmati ragam acara yang menghibur sekaligus edukatif seperti kegiatan aktivasi, talkshow, dan bazaar. Diantara ragam kegiatan aktivasi adalah photo competition, fashion show, dan children coloring contest yang masing-masing mendorong semangat kreatifitas dan bina bakat anak. Dengan durasi event yang lebih panjang dari pameran sejenis lainnya, Fombex 2023 menawarkan lebih banyak kemudahan dan kenyamanan bagi seluruh pengunjung.



Fombex 2023 merupakan sebuah terobosan baru dalam menjawab kebutuhan untuk menjaga kesehatan, nutrisi dan perlengkapan ibu bersama bayinya melalui interaksi langsung antara peserta pameran (Exhibitor) dan pengunjung (Visitor) dalam sebuah suasana baru yang lebih nyaman, menyenangkan dan menguntungkan.

Produk Berkualitas dan Berkelas

Fombex 2023 hadir menawarkan solusi komprehensif kebutuhan ibu beserta bayi dan anak usia dini dengan menampilkan ragam produk terbaik dari 9 kategori produk mencakup (1) Baby Essentials & Bedding, (2) Early Learning & Education, (3) Nursing & Growth Supplies, (4) Hygiene and Healthcare Supplies, (5) Baby & Kids Wear, (6) Maternity Wear, (7) Baby Gear, Travel Equipment & Toys, (8) Pregnancy Technologies, dan (9) Maternity Photography & Videography.



Diantara berbagai produk paten kelas dunia yang telah teruji klinis, komersial dan mendapatkan sertifikasi internasional siap menghadirkan solusi kebutuhan perawatan bayi dan balita di Fombex 2023 adalah merk Daiichi dengan rangkaian produk stroller dan Car Seat. Bambi Baby yang siap menghadirkan produk skincare untuk kebutuhan ibu dan anak. Selain itu hadir pula ragam brand produk terkemuka dunia untuk perlengkapan dan perawatan Mom & Baby dari Sugar Baby, Gea Baby, Sebamed, Buds Organic dan Pure Baby.



Menuju Generasi Emas

Ragam produk berkualitas untuk perawatan kesehatan ibu hamil dan menyusui serta balita yang siap tampil di Fombex 2023 di ICE turut berkontribusi penting dalam rangka menyiapkan generasi emas Indonesia, mulai dari lingkup lokal, regional hingga nasional. Di lingkup regional ICE – Tangerang Banten, misalnya, selain merupakan salah satu kawasan residensial dan komersial yang mengalami pertumbuhan ekonomi tercepat di Indonesia, juga merupakan kawasan basis industri dan niaga perusahaan kelas dunia. Selain itu kawasan tersebut merupakan destinasi rekreasi keluarga, serta kawasan residensial kota mandiri dengan mayoritas penduduk keluarga muda dan produktif.

Kesehatan ibu dan anak menjadi bagian dari program prioritas pemerintah dalam pembangunan sektor kesehatan, dimana kesehatan ibu hamil dan menyusui beserta anak-anak balita saat ini, menjadi kunci utama dalam proses menyiapkan generasi calon pemimpin dan penerus bangsa Indonesia kelak.

Penyelenggaraan Fombex 2023 bertepatan dengan momentum pertumbuhan kebutuhan masyarakat akan ragam produk untuk ibu bersama bayinya yang terus bertambah selaras dengan kenaikan tingkat kelahiran. Hal ini sejalan dengan data dari Lembaga riset Euromonitor International yang menyatakan bahwa sektor ritel produk kategori Baby and Maternity Products Indonesia rata-rata naik 8% per tahun dan diprediksi akan terus meningkat kedepannya. (RO/S-3)