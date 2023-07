7 Jemaah Haji Asal Provinsi Aceh Meninggal Dunia di Arab Saudi

JEMAAH haji Aceh yang meninggal dunia di Arab Saudi bertambah menjadi 7 orang. Para jemaah haji yang meninggal tersebut berasal dari 5 wilayah di Provinsi Aceh.



"Hingga kemarin sudah 7 jemaah haji asal Aceh yang meninggal dunia di Arab Saudi," kata Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia (PPIH) Embarkasi Aceh, Azhari, Rabu (5/7).



Azhari menyebutkan, asal wilayah jemaah yang meninggal tersebut yakni, Kota Lhokseumawe, Kota Banda Aceh, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Barat.



"Petugas kloter bersama pihak maktab sudah melakukan proses fardu kifayah dan pengurusan jenazah," jelasnya.



Berikut data jemaah haji Aceh yang wafat di Arab Saudi pada 2023 yakni:



1. Muhammad Yusuf Dadeh, (70 tahun) asal Kota Lhokseumawe (Kloter 04). Wafat di Rumah Sakit Umum Madinah Almunawarah, Madinah, Minggu (4 Juni 2023) pukul 05.00 WAS. mengalami Gastroenteritis (peradangan atau iritasi pada usus-flu perut) dan dehidrasi.



2. Marzuki bin Husen Hanafiah (70 tahun) asal Kabupaten Bireuen (Kloter 06). Wafat di KKHI Mekah, Rabu (7 Juni 2023) pukul 18.02 WAS. Cardiogenic shock (syok jantung) dan IHD -ischemic heart disease (penyakit iskemia jantung).



3. Razali bin Ibrahim Pekan (61 tahun) asal Aceh Utara (Kloter 08). Wafat di KKHI Mekah, Jumat (9 Juni 2023) pukul 09.37 WAS. Infarct myocardial (serangan jantung), cardiac arrest (berhenti detak jantung).



4. Abdullah Ali (66 tahun) asal Banda Aceh (kloter 11). Wafat di Rumah Sakit King Abdul Aziz, Mekah, Minggu (18 Juni 2023) pukul 14.36 WAS. Infarct myocardial (serangan jantung), penyakit jantung koroner (coronary artery disease).



5. Abdullah Meglih (82 tahun) asal Aceh Barat (kloter 3). Wafat di Rumah Sakit Heera, Mekah, Sabtu, 24 Juni 2023 pukul 14.00 WAS. Septic shock (syok septis), pneumonia (radang paru-paru).



6. Hamdani bin Muhammad Jafar (55 tahun) asal Lhokseumawe (kloter 4). Wafat di Rumah Sakit King Abdul Aziz, Mekah, Minggu (25 Juni 2023) pukul 10 WAS. Congestive heart failure (gagal jantung), diabetes mellitus dan hypertension (darah tinggi).



7. Nurhayati Amin Hanafi (48 tahun) meninggal asal Aceh Utara (kloter 8). Wafat di Makkah Medical Center, Mekah, Senin, 3 Juli 2023, pukul 14.00 WAS. Infarct myocardial (serangan jantung) dan cardiogenic shock (syok jantung). (Z-10)