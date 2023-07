Kemendikbudristek Gelar Pertemuan Tahunan Dewan Pengarah AIMS di Yogyakarta

DIREKTORAT Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, menyelenggarakan Pertemuan Dewan Pengarah AIMS Ke-8 di Daerah Istimewa Yogyakarta, 3-5 Juli 2023.

Kegiatan itu menjadi wadah pertemuan rutin para negara anggota AIMS yang terdiri atas perwakilan dari perguruan tinggi dan kementerian pendidikan.

Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Nizam menjelaskan, Pertemuan Dewan Pengarah Ke-8 AIMS dapat dimanfaatkan untuk membangun pondasi masyarakat yang lebih terintegrasi dan mendekatkan negara-negara tetangga tanpa hambatan fisik melalui program mobilitas inovatif untuk para mahasiswa.

“Pertemuan ini sangat bermanfaat untuk memperkuat komunikasi dan interaksi dari para negara anggota AIMS dengan tujuan membangun citra para negara anggotanya menjadi ‘rumah kedua’ yang nyaman bagi para mahasiswa untuk mendukung #people to people contact# yang lebih komperhensif di sektor pendidikan tinggi”, ujar Nizam.

Perwakilan dari negara anggota yang terlibat terdiri dari Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Singapura, Thailand, Jepang, dan Republik Korea, dengan Kamboja bertindak sebagai observer pada pertemuan tahun ini.

Turut hadir dalam pertemuan ini adalah SEAMEO RIHED (Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Center specialising in Higher Education and Development) sebagai perwakilan Sekretariat SEAMEO yang berpartisipasi aktif dalam memimpin jalannya pertemuan dan memfasilitasi diskusi dari para negara anggota dan peserta.

Centre Director of SEAMEO RIHED Rimyen Kosaikanont menyambut baik Pertemuan Dewan Pengarah Ke-8 ini, sebagai pertemuan luring pertama setelah tiga tahun masa koordinasi dari para negara anggota harus dilaksanakan secara daring, dampak dari Pandemi Covid-19.

“Mari kita jadikan Pertemuan Dewan Pengarah Ke-8 ini sebagai semangat baru dalam menyambut kolaborasi dalam mendukung people to people contact di masa mendatang melalui partisipasi mobilitas mahasiswa dengan program-program inovatif dari para negara anggota AIMS," ucapnya.

Wakil Rektor Universitas Ahmad Dahlan Rusydi Umar mengatakan, Yogyakarta merupakan kota kebudayaan dan pendidikan, dimana 2 dari 14 anggota AIMS University dari Indonesia berada, yaitu Universitas Ahmad Dahlan dan Universitas Gadjah Mada.

Dua belas universitas lainnya dari Indonesia yang tergabung dalam AIMS University antara lain Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Institut Seni Indonesia Denpasar, Institut Seni Indonesia Surakarta, Universitas Padjadjaran, Universitas Sebelas Maret, Universitas Sriwijaya, Universitas Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Bina Nusantara, dan Universitas Maranatha.

“Kami berharap, Yogyakarta, kota yang dipenuhi dengan semangat kemajuan pendidikan dan keberagaman kebudayaan, dapat menjadi salah satu pilar dalam mendukung kerja sama dan kolaborasi dari para negara anggota AIMS untuk memajukan sektor pendidikan tinggi”, ujar Rusydi Umar.

Kegiatan ini turut menjadi kesempatan dalam mengkaji progres dari hasil Pertemuan Dewan Pengarah AIMS Ke-7 dan Pertemuan Peninjauan Rutin Program AIMS Ke-16, pemutakhiran informasi dan pembahasan AIMS certificate dari oleh negara anggota, dan isu-isu lainnya terkait keanggotaan AIMS.

Pertemuan tahun ini juga menjadi kesempatan dalam meninjau proses keanggotaan Kamboja di AIMS dan keterlibatan di masa mendatang.

Turut dibahas dalam pertemuan ini adalah beberapa subagenda terkait dengan program mobilitas di sektor pendidikan tinggi, yang dilanjutkan dengan diskusi aktivitas AIMS yang terdiri dari AIMS research, AIMS, Orientation, AIMS Alumni Network, AIMS USR, dan SEA-Europe Mobility Programme for Sustainable Development dan pelaksanaan Pertemuan Peninjauan Rutin Program AIMS Ke-17. (Z-5)