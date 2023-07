Buku Stunting-Pedia Beri Referensi Penanganan Stunting Bagi Pemda 

TANOTO Foundation resmi meluncurkan buku Stunting-Pedia yang ditulis oleh para pakar dan didukung oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan BKKBN.

Buku tersebut merupakan bahan referensi bagi pemerintah daerah dan pembuat program di lapangan untuk memahami secera menyeluruh tentang stunting dan tata cara penanganannya.

Dalam peluncuran yang dilaksanakan pada Senin (4/7), Country Head of Tanoto Foundation Inge Sanitasia Kusuma menyerahkan buku Stunting-pedia kepada drg. Agus Suprapto selaku Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan juga Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.O.G. (K), dan Bupati Banyuasin Askolani.

Rencananya versi fisik akan dikirimkan ke pemerintah daerah di 514 kabupaten/ kota di seluruh Indonesia. Selain itu juga tersedia dana versi digital dan dapat diunduh secara gratis di laman SIGAP di sigap.tanotofoundation.org.

Percepat Penurunan Angka Stunting

Dalam sambutannya, Agus Suprapto menyampaikan pesan Menko PMK Muhadjir Effendy terkait upaya untuk mempercepat penurunan stunting hingga 14% di 2024.

Hal itu sesuai dengan arahan dan sentilan Presiden Jokowi terakhir yang berharap semua pihak terkait menggunakan biaya-biaya terkait stunting tepat pada subyeknya.

"Mempunyai porsi yang lebih banyak, tepat pada sasaran. Itu yang harus dilaksanakan juga," ujar Agus dalam acara Evaluasi Capaian Semester 1 Tahun 2023 dan Praktik Baik Percepatan Penurunan Stunting Daerah, Senin (4/7).

"Kuasai datanya di lapangan, by name by address. Kita tidak akan pernah menang kalau kita tidak bisa memahami siapa subyek kita," lanjut Agus.

Agus menyampaikan apresiasi lantaran telah dilakukan road sudaring untuk semua provinsi. Dia berharap hal itu ditindaklanjuti karena hal itu sudah disampaikan kepada Presiden.

Selanjutnya, juga harus berdayakan semua sektor dengan konsep pentahelix. Sebab upaya mempercepat penurunan stunting tidak hanya tanggung jawab pemerintah tapi semua sektor termasuk universitas.

"Kita harus lebih bisa mendeteksi ke hulu. Bicara stunting bukan bicara yang sudah lahir yang sudah panjang badannya tetapi justru siapa remaja kita, catin kita yang risiko stunting. Selama kita tidak menyelesaikan masalah itu kita tidak bisa dan masalah stunting tidak akan selesai-selesai," tegasnya.

Agus pun meminta semua pihak untuk optimis mengejar target 14% di 2024. "Semua diawali dengan optimisme, 3,8% target kita per tahun saat ini saya kira bukan hal yang sulit," kata Agus.

Sementara itu Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo menyebut bahwa tantangan saat ini adalah pemahaman terkait pengelolaan anggaran stunting dan koordinasi di daerah.

Belum Maksimal Kelola Anggaran Stunting

Menurut Hasto, selama ini masih banyak daerah yang belum secara maksimal mengelola keuangan atau anggaran stunting yang sudah dialokasikan lewat DAU atau DAK.

"Pemahaman untuk terkait anggaran di daerah masih perlu antara tim di daerah. Koordinasi di daerah juga harus makin ditingkatkan. Inilah tantangan yang serius kita," ucap Hasto.

Dengan adanya buku Stunting-Pedia diharapkan setiap pemerintah daerah dan pelaksana program bisa memahami secara komprehensif penanganan stunting. Dengan demikian target percepatan penurunan stunting hingga 14% di 2024 bisa tercapai.

Dalam acara tersebut juga dilakukan diskusi dan sharing praktik baik dari pemerintah daerah.

Diskusi dan praktik baik itu menjadi inspirasi dan motivasi bagi semua pemerintah daerah dan juga pihak-pihak terkait untuk bekerja sama menuntaskan program pemerintah tersebut. (RO/S-4)