Tujuh PTN Terbaik di Surabaya Lengkap dengan Biaya Kuliah

PENDAFTARAN mahasiswa baru sudah di depan mata, tentu persiapan dalam memilih universitas terbaik mulai dilakukan.

Salah satu kota yang memiliki universitas terbaik di Indonesia adalah Surabaya. Sebagai kota terbesar kedua di Indonesia tentu memiliki beberapa perguruan tinggi atau universitas yang berkualitas.

Nah, buat kamu yang sedang mencari universitas di Surabaya, di bawah ini ada beberapa PTN atau universitas negeri terbaik yang bisa menjadi pilihan kamu, diantaranya adalah:

1. Universitas Airlangga

Universitas Airlangga (Unair) adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang terletak di Surabaya, Jawa Timur. Kampus di Kecamatan Gubeng, Surabaya ini memiliki 3.056 poin dan menempati posisi ketujuh sebagai institusi pendidikan terbaik di Indonesia.

Universitas ini didirikan pada tanggal 10 November 1954 bertepatan dengan Hari Pahlawan ke-9. Universitas Airlangga menduduki peringkat keempat sebagai institusi pendidikan terbaik di Indonesia berdasarkan QS World University Rankings 2021.

Baca juga: Rektor Unair Jadi Ketua Forum Rektor Indonesia 2022-2023



Nah, bagi yang ingin masuk Universitas Airlangga, universitas ini menerima mahasiswa baru melalui tiga jalur. Jalur apa saja sih? Ya, ada Seleksi Nasional Berbasis Hasil (SNBP), Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) dan Jalur Mandiri.

Biaya Kuliah di Unair

Biaya kuliah di Unair adalah UKS (biaya kuliah semester) dan UKA (biaya kuliah utama). UKS adalah jumlah yang dibayarkan setiap semester sampai lulus. UKS dibagi menjadi empat kelompok sesuai dengan kekuatan keuangan keluarga siswa.

Jadi, UKA dibayarkan satu kali pada semester pertama kuliah. UKA hanya diperlukan untuk kelas sarjana, kejuruan, dan internasional yang mandiri. Biaya kuliah semester mulai dari Rp2.4 hingga Rp10 juta, sedangkan biaya kuliah pertama untuk opsi mandiri berkisar antara Rp7 hingga Rp90 juta.

2. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

Institut Teknologi Sepuluh Nopember adalah sebuah universitas negeri yang terletak di Surabaya, Jawa Timur. Awalnya, ITS didirikan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Teknik Dr. Gambar Nitisastro pada 10 November 1957.

ITS terus berkembang hingga saat ini, mulai dari infrastruktur, sertifikasi, hingga jumlah lisensi. Menurut kebijakan pemerintah nasional. 83 Tahun 2014, ITS didirikan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH) yang mampu mengelola secara mandiri di bidang akademik, standar kinerja dan kebijakan.

Baca juga: Dirut PT Semen Gresik Berbagi Pengalaman Bisnis dan Industri di Kampus ITS



Metode masuk ITS terbagi menjadi 6 yaitu SNBP, SNBT, Golden Ticket, ITS Achievement Option, Independent Partnership Option dan International Class (IUP).

Biaya Kuliah di ITS

Seperti PTN lainnya, sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) ITS ditentukan berdasarkan pemerataan dan kemampuan mahasiswa. Terdapat 7 (tujuh) kelompok UKT untuk mahasiswa masuk SNMPTN dan SBMPTN, dan terdapat 3 (tiga) kelompok UKT untuk mahasiswa SKMP.

Biaya kuliah bagi mahasiswa baru yang diterima di ITS melalui SNB P2023 dikenakan biaya tunggal yaitu biaya kuliah satu kali (UKT). UKT dan ITS dibagi menjadi tujuh kelompok yang diatur sesuai kemampuan keuangan orang tua mahasiswa dan dibayarkan setiap semester.

UKT terendah di ITS adalah 1 UKT di atas Rp500.000. Poin tertinggi adalah UKT 7 yaitu Rp 7,5 juta.

3. Universitas Negeri Surabaya (UNESA)

Universitas Negeri Surabaya merupakan perguruan tinggi negeri di Surabaya yang berdiri pada tanggal 19 Desember 1964. Saat berdiri, Unesa bernama Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Surabaya (IKIP Surabaya). Tahun ini, UNESA membuka penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNBP, SNBT dan jalur mandiri.

Biaya Kuliah di UNESA

UKT terendah di Universitas Surabaya sebesar Rp 500.000,- diperuntukan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Siswa lain di bawah UKT antara Rp4,2 juta hingga 6 juta rupiah.

4. Universitas Surabaya

Universitas Surabaya (UBAYA) adalah universitas yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur. UBAYA merupakan penerus Universitas Trisakti Surabaya yang berdiri pada tahun 1966. Namanya diubah menjadi Universitas Surabaya pada tahun 1968. Hari lahir Ubaya ditetapkan pada 11 Maret 1968.

Baca juga: Universitas Pancasila Berikan Penyuluhan Pengelolaan Bank Sampah



Universitas Surabaya (UBAYA) memberikan kesempatan kepada calon mahasiswanya untuk melakukan pendaftaran secara online melalui 4 jalur yang tersedia, yaitu: Tidak Ada Ujian (JPMK), Ujian (UMUM), Jalur Lulus (Fakultas Kedokteran JPMK) dan Prosedur Pemeriksaan Kesehatan (Khusus). untuk Departemen Kedokteran)).

5. UPN Veteran Jawa Timur

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur merupakan salah satu perguruan tinggi terkemuka di Jawa Timur yang berdiri pada tanggal 5 Juli 1959.

Pada awalnya universitas yang dikenal dengan nama Kampus Bela Negara ini merupakan perguruan tinggi swasta, kemudian pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014, Bahasa Indonesia.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menandatangani dokumen penerimaan UPN "veteran" Jatim ke PTN. Nah, bagi yang ingin masuk UPN Veteran Jatim, universitas ini menerima mahasiswa baru melalui tiga jalur, yakni Seleksi Berbasis Hasil Nasional (SNBP), Seleksi Berbasis Ujian Nasional (SNBT) dan jalur mandiri. .

6. Politeknik Elektronik Negeri Surabaya

Politeknik Elektronika Negeri (PENS) Surabaya adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang terletak di kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Politeknik ini resmi berdiri pada tahun 1988 sebagai perguruan tinggi politeknik. PENS menyelenggarakan pendidikan profesi atau terapan yang menitikberatkan pada praktek daripada teori.

Nah, PENS adalah satu-satunya politeknik yang berspesialisasi dalam teknik elektro. Seperti kita ketahui, PENS terkenal dengan spesialisasinya di bidang robotika, terbukti dengan prestasinya di Kompetisi Robot Indonesia (KRI) yang berhasil menjuarainya sebanyak 12 kali berturut-turut.

Selain itu, PENS juga merupakan penyelenggara program magister terkemuka di Indonesia. Ya, selain robotika, PENS juga unggul di bidang teknologi informasi seperti penghargaan TeSCA untuk jurusan politeknik Telkom.

Biaya Kuliah di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Sejak tahun ajaran 2013/2014, PENS menerapkan sistem biaya pendidikan dengan biaya kuliah tunggal (UKT). Harga UKT mulai dari Rp500.000 hingga Rp8,5 juta. UKT ini belum termasuk biaya IKOMA (Ikatan Orang Tua Mahasiswa) sebesar Rp600.000 untuk D3 dan Rp800.000 untuk D4.

7. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya

Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) adalah sebuah perguruan tinggi yang terletak di kota Surabaya, Jawa Timur. Dikatakan Politeknik Perkapalan Negeri (PPNS) Surabaya merupakan satu-satunya politeknik negeri yang bergerak di bidang pendidikan perkapalan profesional dan mempersiapkan galangan kapal.

Nah, bagi yang ingin masuk ke PENS, politeknik ini menerima mahasiswa baru melalui tiga jalur, yakni PMDK, PMDKPN, Ujian Masuk Politeknik Negeri (UMPN) dan jalur mandiri.

Biaya kuliah PPNS

Biaya Pendidikan Politeknik Ekspedisi Negeri Surabaya telah memperkenalkan program Kuliah Satu Pintu (UKT) tanpa biaya masuk tambahan atau biaya akomodasi. Biaya UKT dan PPNS adalah Rp500.000 hingga Rp9.750.000 per semester tergantung program studi yang diambil.

Baca juga: Universitas Pancasila Berikan Penyuluhan Pengelolaan Bank Sampah



Dari semua universitas di atas tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, meski demikian pendidikan merupakan investasi kepada anak untuk menghadapi masa depan.

Salah satu cara untuk mendapatkan dana kuliah yakni melalui pinjaman BFI Finance dengan gadai sertifikat rumah. Dengan mengajukan pinjaman di BFI Finance, kamu bisa mendapatkan pinjaman dana pendidikan dengan cepat, aman, dan mudah.

BFI Finance merupakan perusahaan pembiayaan yang telah terdaftar di OJK dan memberikan pinjaman dengan bunga yang kompetitif serta jangka waktu yang fleksibel. (RO/S-4)