Abdi Kembali Gelar Summit Satu Data Indonesia ke-3

ASOSIASI Big Data dan AI (Abdi) kembali menyelenggarakan Summit Satu Data Indonesia 2023 yang ketiga kali di Indonesia. Tujuan diselenggarakannya Summit Satu Data Indonesia 2023 adalah sebagai platform diskusi bersama pemangku kepentingan.

Selain itu, terselenggaranya acara ini adalah dalam rangka mendukung program pemerintah untuk percepatan implementasi yang berlandaskan pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), serta Peraturan Presiden No. 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Acara ini juga dibarengan dengan peluncuran buku dengan judul Tinjauan Strategis Keamanan Siber Indonesia – Teknologi Cloud yang ditulis oleh Politeknik Siber dan Sandi Negara (Perguruan Tinggi Kedinasan yang diselenggarakan oleh BSSN dan Universitas Indonesia.

Summit Satu Data Indonesia 2023 adalah wadah diskusi pemangku kepentingan untuk bersinergi dan berkolaborasi mewujudkan Satu Data Indonesia. Acara ini mengusung tema besar ‘One Data Integrity & E-Government Public Services For Golden Indonesia 2045’ yang digelar Hybrid selama dua hari, yakni Senin (4/7) yang berlangsung di Grand Mercure Hotel, Jakarta Pusat dan online Zoom meeting, serta hari kedua Rabu (6/7) yang dilaksanakan secara Online Zoom Meeting, dari pukul 13.00 – 17.00 WIB.

“Pada kegiatan summit Satu Data Indonesia tahun ini, kami mencoba menggelar secara hybrid. Sesuai dengan perubahan aktivitas masyarakat, dari online ke offline. Mengingat jumlah peserta yang hadir di event ABDI berasal dari hampir di seluruh Indonesia dan bahkan sampai ke luar negeri, maka kami gelar secara hybrid,” ucap Chairman Abdi Rudi Rusdiah

Rudi Rusdiah menjelaskan, dalam tema SDI 2023 kali ini Abdi mencoba membahas tentang bagaimana pemerintah dan stakeholder menerapkan Tata Kelola Data masyarakat yang bisa dibagipakai sesuai dengan Perpres SDI dan SPBE. Ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran bersama tentang pentingnya data dalam satu kebijakan pembangunan, serta membudayakan data menjadi kekayaan dan kepentingan bersama sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang tepat.

Pasalnya, peran dari satu data ialah tata kelola data. Dalam hal ini, data dan informasi akan semakin banyak.

“Untuk memastikan arus informasi dan data dimanfaatkan secara baik dan bijak, maka memerlukan tata kelola supaya interopabilitas data menjadi penting,” kata dia.

Terkait hal tersebut, Pemerintah terus mendorong kebijakan SDI untuk meningkatkan kualitas, akurasi, dan kemuktahiran Tata Kelola Data dalam perumusan kebijakan dan pemberian layanan publik. Tercantum di dalam Perpres SPBE yang mengamanatkan kepada semua instansi pemerintah untuk berperan serta dalam menerapkan SPBE.

Tentunya, kolaborasi SPBE dan SDI juga berperan dalam terwujudnya smart government. Salah satu langkahnya ialah menerapkan teknologi yang berorientasi pada kecepatan, ketepatan, dan peningkatan kualitas dalam penciptaan nilai tambah publik yang optimal.

“Namun, hal tersebut perlu didukung dengan sinergi dan kolaborasi yang melibatkan seluruh unsur pemerintah maupun mitra pembangunan,” kata dia.

Adapun sejumlah nama yang menjadi speaker dalam Websummit Satu Data Indonesia 2023 di antaranya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Plt. Menteri Kominfo Muh. Mahfud MD, diwakili Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika) Kominfo Semuel A. Pangerapan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Pan-RB) Abdullah Azwar Anas, Kepala Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) Letjen TNI (Purn.) Hinsa Siburian, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh. Aris Marfai, Direktur Jenderal Dukcapil Teguh Setyabudi.

Selanjutnya, turut hadir Deputi Komisioner Pengawas Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Bambang W. Budiawan; Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) Hendrar Prihadi; Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan Zudan Arif Fakrulloh; CEO of Huawei Cloud Indonesia James Zhang; President, FinPlusTech Inc and Chief Technical Officer, NewOak Finance Rohit Kumar dan lain sebagainya.

Dalam Websummit Satu Data Indonesia 2023 kali ini, Huawei Indonesia hadir sebagai Main Sponsor. Adapun sejumlah perusahaan yang turut mendukung kegiatan ini antara lain FinPlusTech Inc, NewOak Finance, BAKTI Kominfo, Tribunnews, Media Group Network, Metro TV, Media Indonesia, Medcom.id, ElJohn TV, Komite.id dan lainnya.

Penting untuk diketahui, acara Satu Data Indonesia 2023 masing-masing hari diberi tema yang berbeda, pada hari pertama (04/7) membahas ‘Building Holistic Integrity, Integrated Secure & Trusted Data’ sementara hari kedua (06/7) dengan tema ‘Interoperability, Collaborative, Connected & Trusted eGovernment & Public Services (SPBE)’.

