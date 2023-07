Layaknya Keluarga, Ulang Tahun Anjing Dirayakan Meriah di Hutan

RATUSAN tamu undangan menghadiri sebuah acara perayaan ulang tahun yang

digelar di Tangkal Pinus, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Tapi pesta perayaan kali ini lain dari biasanya karena dibuat untuk merayakan pertambahan usia seekor anjing.

Seperti layaknya pesta ulang tahun manusia, acara untuk anjing putih ras alaskan malamute bernama Kimo Everest ini pun dibuat mewah. Dekorasi ruangan juga dibuat semenarik mungkin lengkap dengan kue ulang tahun. Bahkan, dalam acara ini turut dibawakan lagu Selamat Ulang Tahun oleh pembawa acara.

Aebagian tamu undangan yang hadir turut membawa hewan kesayangan. Mereka terlihat kompak mengenakan kostum tokoh film Indiana

Jones, sesuai tema yang diusung dalam acara ulang tahun tersebut.

Sang pemilik, Alvin Effendy dan Rebecca Wijaya mengaku sengaja memberikan perlakukan yang sangat istimewa buat Kimo Everest, termasuk rela menggelar pesta ulang tahun yang pertama untuk anjing kesayangannya.

Bagi mereka, pesta yang mereka adakan dianggap pantas karena rasa cinta dan bahagia terhadap binatang kesayangan tidak bisa diukur dengan apapun.

"Kita sudah menganggap anjing ini sebagai bagian dari keluarga, bahkan Kimo sudah seperti anak saya sendiri, sehingga kami mengadakan acara ulang tahun. Kini Kino genap berusia satu tahun," kata Rebecca, Senin (3/7).

Silaturahmi



Selain itu, lanjutnya, acara ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi

serta tukar ilmu bagi komunitas atau pecinta anabul khususnya anjing agar mereka lebih menyayangi hewan peliharaannya.

"Kita ingin meningkatkan perhatian para pecinta anabul supaya lebih

menyayangi anabulnya. Kebanyakan memelihara anjing itu hanya sekedar hewan peliharaan di kandang, nggak pernah keluar gitu. Kita juga harus

menganggap anjing ini sebagai keluarga," ucap dia.

Layaknya seperti keluarga, Kimo mendapat perawatan istimewa dari majikannya mulai dari pemberian makanan yang bernutrisi dan bergizi agar kesehatannya tetap terjaga, menyediakan tempat tidur yang nyaman, ditempatkan dalam ruangan ber-AC dan lain-lain.

"Biaya perawatan cukup lumayan apalagi untuk alaskan malamute. Tapi kalau untuk sayang kita jangan melihat nominal duit. Kita kasih aja yang terbaik dari kandangnya, makanan, vitamin, dan pelatihan. Semua kita kasih yang terbaik," jelas Alvin Effendy.

Alvin dan Rebecca punya hobi memelihara anjing sejak sekitar 1,8 tahun

lalu. Anjing peliharaan mereka memang memiliki ukuran tubuh yang besar dan berbulu tebal.

Menurut Alvin, Miko merupakan mamalia yang sangat jinak dan tidak pernah menyerang manusia. "Di ulang tahunnya ini, kami berharap Kimo selalu diberi kesehatan dan keberkahan."

Sementara itu, dalam pesta tersebut para undangan turut diajak mengikuti sejumlah kegiatan petualangan dengan mengikutsertakan hewan peliharaannya di antaranya Pine Tree Expedition, Treasure Hunt, Save The Pawrent, Battle of The Style, Memories of The Jones dan The Chosen One. (N-2)