10 Platform Baca Buku yang Dapat Diakses Secara Online, Kapan saja, di Mana saja

KINI membaca buku tidak lagi terbatas pada keharusan memiliki buku fisik. Saat ini, telah tersedia berbagai aplikasi dan situs yang menyediakan buku secara daring.

Dengan demikian, pengguna dapat membaca buku melalui perangkat seperti HP, tablet, komputer, atau perangkat lainnya. Membaca buku online memberikan kemudahan kepada pengguna yang sering membaca di tempat umum atau sering bepergian, karena tidak perlu membawa banyak buku.

Dengan membaca buku online, Anda dapat mengakses dan membaca banyak buku sekaligus tanpa perlu membawa banyak barang. Semua buku tersebut dapat diakses melalui satu perangkat dan akun saja. Hal ini tentunya sangat memudahkan dalam mengorganisasi dan menyimpan koleksi buku digital.

Selain itu, kebanyakan buku online memiliki harga yang lebih terjangkau dibandingkan buku fisik. Terdapat juga beberapa situs dan buku yang dapat diakses secara gratis untuk dibaca oleh siapa saja, atau dapat dipinjam secara online.

Yusuf Fikri R, seorang Content Analyst menyatakan membaca buku adalah membuka jendela ke dunia pengetahuan, gagasan baru, dan pemahaman yang lebih dalam. "Oleh karena itu, platform rekomendasi buku bacaan yang kami kembangkan bertujuan untuk merangsang minat baca di Indonesia."

Dia berharap bahwa dengan menghadirkan akses mudah ke berbagai jenis literatur, pihaknya dapat mendorong lebih banyak orang untuk mengeksplorasi dunia buku dan membantu memperluas cakrawala pemikiran mereka.

Di era digital ini, pembaca bukan lagi penonton pasif, tetapi juga aktif dalam memilih dan menciptakan pengalaman membaca mereka sendiri. Platform ini diharapkan menjadi alat bantu yang efektif dalam menuntun peminat ke buku yang tepat, sejalan dengan minat dan kebutuhan mereka.

"Kami berkeyakinan bahwa kecintaan pada membaca dapat membentuk masyarakat yang lebih informasi dan inovatif. Oleh karena itu, melalui inovasi ini, kami ingin mengubah cara orang Indonesia memandang dan menikmati membaca," tandas Yusuf Fikri.

Berikut beberapa rekomendasi buku dan situs yang menyediakan buku online untuk Anda agar dapat menikmatinya, kapan saja dan di mana saja.

10 Situs untuk Membaca Buku Secara Digital

Terdapat berbagai situs dan aplikasi yang dapat Anda akses untuk membaca buku online. Berikut ini adalah rangkuman beberapa situs dan aplikasi yang direkomendasikan:

1. Goodreads

Goodreads bukan hanya sekadar situs rekomendasi buku terbaik. Situs ini juga merupakan komunitas online yang memberikan ulasan dan penilaian buku. Goodreads akan memberikan rekomendasi berdasarkan buku-buku yang telah Anda baca atau buku-buku yang sedang dibaca oleh teman-teman Anda.

Goodreads juga mengikuti tren terbaru dalam dunia buku dan merilis buku-buku terbaru. Anda dapat membuat rak buku, daftar buku yang ingin dibaca, berpartisipasi dalam diskusi buku, dan terkadang bahkan berkesempatan untuk berinteraksi langsung dengan penulis.

2. LibraryThing

LibraryThing telah ada sejak lama dan dianggap sebagai klub buku terbesar di dunia dengan lebih dari dua juta anggota terdaftar.

Di situs ini, Anda bisa menambahkan buku ke dalam katalog pribadi dan mendapatkan rekomendasi berdasarkan buku-buku yang sedang Anda baca atau dengan memilih opsi "rekomendasi anggota" untuk mendapatkan alternatif bacaan yang berbeda.

Selain itu, Anda dapat bergabung dalam kelompok-kelompok dan diskusi tentang buku tertentu, serta menemukan penulis-penulis baru dan buku-buku yang sedang tren.

3. What Should I Read Next

Salah satu kelebihan What Should I Read Next adalah Anda tidak perlu membuat akun untuk menggunakannya. Anda hanya perlu mengetikkan judul buku yang kamu sukai atau telah kamu baca, dan situs ini akan memberikan daftar buku serupa. Setiap buku juga memiliki tautan pembelian yang terkait.

Jika Anda memilih untuk membuat akun, Anda dapat menyimpan daftar buku yang telah Anda baca atau daftar buku favorit sebagai dasar untuk mendapatkan rekomendasi situs ini. Tampilan situs ini sederhana dan mudah digunakan.

4. Bookish

Bookish memiliki platform yang menarik. Anda bisa mendapatkan rekomendasi buku berdasarkan beberapa buku yang telah Anda baca atau menjelajahi berbagai genre. Di situs ini, terdapat artikel-artikel dan wawancara dengan penulis, daftar buku, dan ulasan. Anda juga dapat membuat rak buku pribadi.

5. Google Play Books

Google Play Books adalah layanan distribusi digital untuk ebook yang dioperasikan oleh Google sebagai bagian dari lini produk Google Play. Pengguna dapat membeli dan mengunduh ebook dan buku audio dari Google Play, yang menawarkan lebih dari lima juta judul dan diklaim sebagai "koleksi ebook terbesar di dunia" oleh Google.

Buku-buku tersebut dapat dibaca melalui bagian Buku Khusus di situs web Google Play, melalui aplikasi seluler yang tersedia untuk Android dan iOS, melalui perangkat pembaca elektronik yang mendukung Adobe Digital Editions, melalui browser web, dan juga dapat dibaca melalui Google Home.

Pengguna juga dapat mengunggah hingga 1.000 ebook dalam format file PDF atau EPUB. Google Play Books tersedia di lebih dari 75 negara di seluruh dunia.

6. Amazon

Tentu saja, kita tidak bisa melupakan Amazon. Jika Anda mencari buku yang telah Anda baca atau tertarik dengan audiobook, bagian "Customers who read this book also read" di bagian bawah halaman produk dapat memberikan saran judul-judul yang menarik.

Meskipun rekomendasinya mungkin terbatas, tetapi di sisi positifnya, Anda dapat melihat ulasan editorial dan ulasan dari pelanggan lainnya, serta membaca contoh atau beberapa halaman sampel buku. Anda juga dapat melihat daftar buku di sisi kiri dan mencari berdasarkan genre yang Anda minati.

7. BookBub

BookBub berbeda dari situs rekomendasi buku lainnya, situs ini memberikan rekomendasi buku gratis atau dengan harga yang sangat murah (biasanya antara $0,99 hingga $2) berdasarkan minat dan buku-buku yang telah Anda baca.

BookBub mengirimkan email setiap hari dengan penawaran buku untuk hari itu, yang seringkali merupakan buku-buku yang mungkin tidak Anda temui secara langsung.

8. Olmenta

Jika Anda tidak ingin membuat daftar buku atau rak buku, atau mendaftar untuk membuat akun, Olmenta bisa menjadi solusi sederhana. Situs ini akan memberikan rekomendasi buku berdasarkan popularitas umum dan kurasi dari orang-orang yang bekerja di situs ini. Anda juga dapat menjelajahi berbagai genre buku.

Meskipun tidak ada langkah-langkah yang harus diikuti, namun rekomendasi yang diberikan tidak personal. Situs ini sederhana dan mendasar, tetapi jika Anda hanya mencari beberapa ide buku baru, Olmenta mungkin tidak cocok untuk Anda.

9. Whichbook

Whichbook berbeda dari situs lainnya, karena rekomendasi buku yang diberikan tidak didasarkan pada buku-buku yang telah Anda baca atau pada genre tertentu. Rekomendasi yang diberikan didasarkan pada emosi dan unsur-unsur yang ada dalam buku tersebut.

Di situs ini, terdapat sejumlah slider yang dapat digunakan, seperti Happy-Sad, Gentle-Violent, Short-Long, Expected-Unpredictable, Easy-Demanding, dan lain-lain. Anda juga dapat menjelajahi daftar buku dan penulis, atau membuat daftar buku favorit sendiri. Pendekatan yang diambil oleh Whichbook ini menyenangkan dan unik.



10. Jaritelunjuk.com

Jari Telunjuk merupakan sebuah platform digital yang hadir untuk menjawab permasalahan Anda ketika kesulitan dalam memilih buku apa yang akan Anda baca. Layanan ini menawarkan ribuan rekomendasi buku yang bisa Anda jadikan referensi ketika kesulitan akan membaca buku apa selanjutnya. Melalui platform Jari Telunjuk, Anda bisa mendapatkan saran buku berdasarkan dari buku apa saja yang pernah Anda baca, ataupun buku yang Anda sukai.

Pengguna Jari Telunjuk dapat memperoleh ribuan informasi buku digital sebagai referensi untuk Anda, sebelum memutuskan untuk membeli buku, baik itu dari toko buku offline ataupun dari marketplace yang disarankan dari platform Jari Telunjuk nantinya.

Itu tadi 10 platform baca buku yang dapat Anda gunakan untuk mengakses bahan bacaan secara online.

Membaca buku online adalah hobi yang sangat menginspirasi dan bermanfaat. Selain menambah pengetahuan, membaca buku juga dapat menjadi bentuk rekreasi yang ekonomis, bahkan bisa dilakukan secara gratis. (N-2)