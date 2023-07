Ketahui Cara Mengaplikasikan Makeup Gripping Serum Ala MUA

Tampil dengan riasan atau make up sempurna pasti jadi harapan banyak orang. Tetapi membuat riasan menjadi tahan lama tentu menjadi tantangan tersendiri.

Salah satu yang mendukung make up yaitu serum. Serum menjadi salah satu skincare sebelum make up yang tidak boleh kamu lewatkan. Serum bermanfaat untuk menghidrasi wajah dan menjaga teksturnya.

Haquhara, sebuah perusahaan yang setia menyediakan alat make up bagi make up artist meluncurkan Makeup Gripping Serum, serum yang dikhususkan untuk digunakan sebelum make up.

Produk ini diformulasikan dan diriset oleh Haquhara sebagai jawaban atas kebutuhan agar make up lebih tahan lama dua hingga tiga jam lebih awet dari biasanya. Serum ini telah diuji tingkat ketahanannya oleh puluhan make up artist (MUA) kepada kliennya. Salah satunya Tika Kusnaedi, make up artist asal Bandung yang mencoba pada momen pernikahan indoor maupun outdoor para kliennya. “Konsistensi yang memberikan kesan lengket serta kandunganya yang ada efek menghidrasi kulit membuat make up jadi gampang nempel dan seakan kekunci di wajah, surprisingly make up jadi awet sampe enam jam-an.”

Pengaplikasian dari produk ini pun sangat mudah, pastikan kulit wajah sudah dalam keadaan bersih dan oleskan satu hingga dua pump serum ke wajah secara merata. Pemakaian serum ini pun cocok untuk segala jenis kulit, tetapi perlu diperhatikan banyaknya penggunaan disesuaikan dengan kondisi kulit yang kering, berminyak, ataupun kombinasi.

Dalam rangka memperkenalkan produk ke pasar make up artist dan beauty enthusiast, Haquhara juga mengadakan acara soft launching Makeup Gripping Serum bertema Find the Key: Lock the Beauty! yang akan dilaksanakan secara offline pada 4 Juli 2023 di Pomegranate Social Space, Bandung.

Transformasi dari nama sebelumnya Hara menjadi Haquhara ini bertujuan agar untuk menjadi teman setia make up artist yang memudahkan serta memaksimalkan cara kerja mereka, maka klien mereka mendapatkan hasil make up terbaik di setiap momen pentingnya, dan menemani perjalan make up artist dalam mencapai kesuksesan.

Transformasi ini juga merupakan tanda dari perjalanan dan pertumbuhan Haquhara sebagai salah satu merek kecantikan di Indonesia.

Diakui oleh Alvin, CEO Haquhara, keputusan ini memang tidak mudah, tetapi dengan dorongan keinginan dan tekad yang kuat, Haquhara berhasil mengambil langkah tersebut sebagai titik awal untuk menjadi lebih baik. "From expert tools to expert needs. Kami yakin dengan membawa nama Haquhara, kami dapat memberikan yang terbaik bagi make up artist dalam perjalanan seni mereka, tidak hanya sekadar penyedia alat make up, tetapi lebih dari itu,” ujar Alvin.

Sejak awal mula diperkenalkan pada 2017, Haquhara yang dulu Bernama Hara sudah berkolaborasi dengan beberapa makeup artist ternama karena mampu menghadirkan produk yang bisa membantu pekerjaan make up artist jadi lebih mudah.

Hingga saat ini, produk unggulan Haquhara seperti Eyelid Veil x Nanath Nadia sudah terjual lebih dari 70 ribu kemasan dan Amala Brush lebih dari 10 ribu kemasan. (B-4)