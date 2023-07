Titik Pijat yang Bermanfaat untuk Penyandang Diabetes

MANFAAT pijat untuk penderita diabetes diklaim dapat menurunkan gula darah hingga mengurangi gejala neuropati diabetik.

Terdapat beberapa penelitian yang menyebutkan terapi pijat dapat membantu penderita diabetes menangani gejala neuropati perifer.

Diabetes merupakan kondisi rusaknya sistem saraf perifer (saraf tepi). Akibatnya, terjadi gangguan fungsi saraf dalam mengirimkan sinyal dari organ ke otak, maupun sebaliknya.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, penderita penyakit metabolik dapat melakukan beberapa jenis terapi. Salah satu yang direkomendasikan adalah pijat.

Nah, di artikel kali ini, kita akan membahas titik pijat yang tepat untuk penyandang diabetes. Namun sebelum itu, yuk ketahui dului manfaat pijat diabetes.

1. Menurunkan gula darah

Studi berjudul “The Effect of Massage on Diabetes and its Complications: A Systematic Review” (2019) membahas potensi pijat untuk mengelola gejala diabetes.

Menurut studi tersebut, terapi pijat untuk penderita diabetes bermanfaat untuk:

Menurunkan kadar glukosa darah

Menurunkan kadar hemoglobin A1C

Mengurangi rasa sakit akibat neuropati perifer

Memperbaiki ulkus kaki diabetik

Para peneliti menyimpulkan, terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi efektivitas pijatan pada penderita penyakit gula darah, di antaranya kualitas pijatan, tingkat tekanan, durasi, frekuensi pijat, jenis pijatan, hingga kondisi mental pasien.

Meski begitu, riset lainnya mengungkapkan jenis pijatan tertentu seperti refleksi untuk diabetes tidak dapat menurunkan kadar gula darah.

2. Membantu mengurangi gejala penyakit arteri perifer

Penyakit arteri perifer terjadi karena pembuluh darah mengalami penyempitan akibat penumpukan plak. Sirkulasi darah ke seluruh tubuh pun terganggu.

Penyakit arteri perifer umumnya dialami pengidap diabetes tipe 2. Penyakit ini meningkatkan risiko komplikasi diabetes seperti serangan jantung dan stroke.

Sebuah penelitian yang diterbitkan pada 2011 menemukan, terapi pijat pada bagian jaringan ikat bisa melancarkan sirkulasi darah di area tungkai bawah pengidap diabetes tipe 2.

Pijatan di titik saraf penderita diabetes ini juga bisa membantu menekan perkembangan penyakit arteri perifer.

3. Mengurangi gejala neuropati perifer

Menurut CDC, sebanyak 50% diabetesi mengalami neuropati perifer. Komplikasi ini menimbulkan gejala seperti nyeri, kesemutan, dan mati rasa di area kaki. Neuropati perifer juga menyebabkan keseimbangan diabetesi terganggu.

Sebuah studi yang diterbitkan pada 2017 mengungkapkan, pijatan dapat meningkatkan keseimbangan dan mobilitas pasien diabetes. Studi tersebut melibatkan 38 orang pengidap diabetes tipe 2.

Meski begitu, dibutuhkan penelitian lanjutan soal manfaat pijat untuk meningkatkan keseimbangan dan mobilitas diabetesi.

4. Mengurangi penggunaan obat terapi diabetes

Riset lainnya yang diterbitkan pada 2020 mengungkapkan, kombinasi pijat Tiongkok dengan penggunaan metformin hidroklorida dapat memberikan efek yang membuat diabetesi bisa mengurangi jumlah konsumsi obat terapi diabetes.

Itu dia deretan manfaat pijat untuk diabetes. Secara garis besar, manfaat pijat untuk diabetes masih butuh penelitian lebih lanjut.

Titik pijat untuk penyandang diabetes

Untuk mendapatkan manfaat-manfaat tersebut, tentunya pijat harus dilakukan pada titik pijat yang tepat.

Agar tidak meleset dan bisa memperoleh khasiatnya secara maksimal, berikut ini beberapa titik pijat diabetes.

1. Tangan

Dilansir dari Kanjo, titik akupresur yang paling populer untuk meringankan kondisi penyandang penyakit ini terletak di tangan. Tepatnya bagian lunak antara jari telunjuk dan ibu jari.

Gunakan telunjuk atau ibu jari dari tangan yang satunya untuk memijat area tersebut selama kurang lebih 5 menit. Setelah itu, pindahkan pijatan ke jari yang satunya.

Memijat titik ini akan mengatur fungsi pankreas dan usus. Efek yang bisa diperoleh yakni, pencernaan menjadi lancar dan mendorong penurunan berat badan yang sehat.

2. Pergelangan tangan

Titik pijat diabetes selanjutnya ada di pergelangan tangan, yang berguna untuk meringankan stres akibat gejala diabetes.

Pijat secara lembut titik pijat ini selama kurang lebih 5 menit sehari, untuk hasil yang optimal.

Titik ini terhubung ke jantung, sehingga dapat mengontrol stres jantung dan meningkatkan sirkulasi darah yang sehat.

Ini sangat berpengaruh dalam mengontrol diabetes dan mengurangi berat badan secara efektif.

3. Lutut

Meskipun dikenal sebagai titik pijat kemih dan untuk masalah pencernaan, tapi memijat area ini juga bisa membantu mengontrol kadar gula darah.

Penyakit diabetes berkaitan erat dengan cara kerja sistem pencernaan. Saat sistem pencernaan tidak bermasalah, kadar gula darah akan diatur secara alami.

Oleh karena itu, mengapa banyak titik pijat yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan saluran cerna.

Titik ini berada sekitar 2 cm di bawah tempurung lutut bagian belakang. Tepatnya merupakan garis betis berakhir.

Pijat area ini sekitar 5 menit untuk setiap kaki. Ada baiknya gerakan pijat dilakukan melawan arah jarum jam. (Z-1)