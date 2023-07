RS Premier Jatinegara Raih Global Health Asia Pasific Awards 2023

RUMAH Sakit Premier Jatinegara (RSPJ) kembali mendapatkan Global Health Asia Pasific Awards 2023 sebagai RS terbaik se-Indonesia.

Ramsay Sime Darby Health Care (RSDH) sekali lagi menunjukkan komitmennya yang tak tergoyahkan untuk memberikan layanan kesehatan yang luar biasa, mendapatkan pengakuan luar biasa di GlobalHealth Asia-Pacific Awards 2023 (GHAPAC).

Pada kompetisi tahun ini, RS Premier Jatinegara (RSPJ), sebagai salah satu penyedia layanan kesehatan terkemuka di Indonesia, dengan bangga memenangkan penghargaan sebagai rumah sakit terbaik 2023 di Indonesia.

Baca juga: Tepat di HUT ke-34, RS Premier Jatinegara Siap Tambah Dua Layanan Baru



RSPJ telah menjadi pelopor dalam perawatan kesehatan swasta di Indonesia selama 34-tahun, menawarkan fasilitas medis mutakhir dan berfokus pada keselamatan pasien dan keunggulan klinis terutama di bidang jantung dan bedah jantung serta saraf dan bedah saraf.

Hasil Dedikasi dan Kerja Sama Tim RSPJ

Chief Executive Officer dari RSPJ, dr. Susan Ananda, menyampaikan apresiasinya setelah menerima penghargaan tersebut.

"Kami benar-benar merasa terhormat dan rendah hati dengan pengakuan ini. Pencapaian ini merupakan hasil dari dedikasi dan kerjasama seluruh tim keluarga besar RSPJ yang telah secaraoptimal memberikan perawatan yang berpusat pada keselamatan pasien, dan inovasi yang berkelanjutan," papar dr.Susan dalam keterangan, Minggu (2/7).

Baca juga: Rumah Sakit Premier Jatinegara Raih The Best Indonesia Hospital of The Year



"Komitmen kami untuk selalu menyediakan layanan kesehatan berkualitas bagi pasien kami tidak pernah berubah, berbagai pengembangan dan peningkatan, baik terhadap layanan serta fasilitas akan selalu kami lakukan secara berkesinambungan.“ jelasnya.

"Kami tentu bersuka cita dan sangat berterima kasih terhadap pencapaian ini, namun sekaligus merasa bertanggungjawab untuk terus dapat meningkatkan kualitas layanan kami.” ucap dr. Susan.

Bukan hanya di Indonesia, rumah sakit – rumah sakit RSDH di Malaysia juga telah mendapatkan sembilan penghargaan lainnya,

Baca juga: RS Premier Jatinegara Dukung Sinergi Forum QHSE BUMN dengan Uniba



Subang Jaya Medical Centre (SJMC) dengan bangga telah memenangkan enam penghargaan termasuk mendapatkan sebuah gelar kehormatan sebagai Stand-out Jury Hospital of the Year in Asia Pacific.

Parkcity Medical Centre (PMC) untuk kedua kalinya meraih penghargaan sebagai Penyedia Layanan Perkembangan Anak dan Pediatrik Tahun Ini di Asia Pasifik.

Ara Damansara Medical Centre (ADMC) pada tahun ini mendapatkan penghargaan pada bidang Penyedia Layanan Rehabilitasi & Fisioterapi Olahraga Tahun Ini di Asia Pasifik.

Peter Hong, Group Chief Executive Officer RSDH, mengucapkan selamat atas pencapaian masing-masing rumah sakit tersebut.

Baca juga: Mandaya Royal Hospital Menangi Penghargaan Tingkat Asia Pasifik



“Ini adalah kemenangan luar biasa bagi kami, yang membuat kami sangat bangga. Kami menghargai dedikasi dan komitmen tanpa henti dari tim kami. Yakinlah, kami akan terus mendorong batas-batas keunggulan dan memberikan perawatan terbaik untuk pasien kami.” papar dr.Susan.

Global Health Asia Pasific Awards merupakan salah satu penghargaan paling bergengsi di industri kesehatan.

GHAPAC merupakan sebuah acara yang digelar secara tahunan yang merayakan institusi kesehatan dengan menetapkan standar tertinggi dalam memberikan perawatan di seluruh kawasan Asia Pasifik. (RO/S-4)