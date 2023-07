300 Lulusan Pendidikan Vokasi LSPR untuk Anak Kebutuhan Khusus

PENDIDIKAN bagi anak-anak berkebutuhan khusus diperhatikan banyak pihak, termasuk LSPR Institute of Communication & Business. Dalam hal ini, LSPR mendirikan pendidikan vokasi untuk anak-anak berkebutuhan khusus setingkat Diploma III (D3) sejak 2013.

"Kami menyelenggarakan pendidikan vokasi untuk anak berkebutuhan khusus secara online di Bali. Ada 92 siswa dan 42 pengajar yang siap sedia membimbing mereka," ujar Prita Kemal Gani, Founder dan CEO dari Institut Komunikasi dan Bisnis London School of Public Relation (LSPR), Jakarta, Sabtu (1/7).

Hingga kini, lanjut Prita, sudah ada 300 lulusan. Salah satu lulusan itu ada yang membuka toko perlengkapan bayi atau memasak rendang.

Pada peringatan ulang tahun ke-31 LSPR hari ini, Prita juga menyampaikan ingin membangun pendidikan sarjana strata 3. Saat ini LSPR baru menyediakan pendidikan sarjana strata 1 dan 2. Proses persiapan pendidikan S3 sejatinya sudah berjalan selama dua tahun.

Selain itu, LSPR kini kembali menjadi tuan rumah SGD Film Festival ke-5. SDG Film Festival merupakan kegiatan tahunan yang digelar sejak Maret 2018 di bawah Global Challenges Research Fund (GCRF). Ini untuk meningkatkan kesadaran publik atas pentingnya kesetaraan, wawasan lingkungan, HAM, sebagaimana yang tertuang dalam Sustainable Development Goals, melalui penayangan film-film berkualitas.

Festival ini bisa diikuti oleh mahasiswa dari seluruh dunia untuk mempererat hubungan antara para pembuat film dan mahasiswa serta mengembangkan kreativitas juga bakat dan minat di bidang perfilman. Di tahun ini, mahasiswa yang menjadi peserta festival dari Coventry University dan De Montfort University secara khusus akan hadir di Indonesia untuk mengikuti pelatihan dan melakukan produksi filmnya di Jakarta dan Bali.

Selain mengedepankan kualitas program pengajaran dan pembelajaran, LSPR mendorong penyelenggaraan penelitian-penelitian dan diskusi ilmiah, salah satunya melalui penyelenggaraan konferensi internasional. Tahun ini, LSPR menggelar The 5th LSPR International Conference on Communication and Business (ICCB). Konferensi ini akan diadakan pada 28-29 September 2023 di The Trans Resort Bali, diikuti oleh praktisi, peneliti, maupun mahasiswa.

"Tujuan penyelenggaraan ICCB ialah memotivasi para akademisi dan praktisi, khususnya di ASEAN, untuk memperkuat kepemimpinan di tingkat dunia. ASEAN sebagai entitas regional perlu mendapatkan loyalitas dan kepercayaan dari masyarakatnya agar bisnis dapat berkembang, selanjutnya masyarakat menjadi makmur dan terjamin secara berkelanjutan," ujar Janette M. Pinariya, Wakil Rektor I LSPR. "Konferensi ini bermaksud mengumpulkan pikiran, menjadi tempat diskusi dan saling berbagi informasi terkait praktik dan inovasi di antara negara-negara ASEAN. Pada akhirnya, kami ingin kegiatan ini dapat memberi kontribusi pada agenda UN-2030 tentang SDG." (RO/Z-2)