Mengenal Angka dalam Bahasa Inggris, Kardinal dan Ordinal Number serta Fungsinya

Mengenal angka dalam bahasa Inggris adalah hal yang penting untuk dipelajari sebagai dasar selain grammar dan vocabulary. Di dalam bahasa Inggris terdapat dua jenis bilangan atau angka yaitu bilangan kardinal atau ordinal.

Berikut ini penjelasan dan contoh bilangan kardinal dan ordinal dalam bahasa Inggris.

Bilangan Kardinal

Bilangan yang terdiri dari angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), dan seterusnya yang biasanya digunakan untuk menghitung angka dalam bahasa Inggris.

a. Angka Kardinal

Bilangan kardinal ini merupakan angka yang digunakan untuk menunjukkan quantity (jumlah) dan frequency (keseringan) dari sesuatu hal. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering memakai cardinal number.

Jenis angka ini juga biasa digunakan untuk menjawab pertanyaan “how many?”. Contoh cardinal number, yakni bilangan bulat bukan pecahan atau angka lain, misal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya.

Baca juga: Asking and Offering Help: Contoh Dialog Meminta dan Menawarkan Bantuan dalam Bahasa Inggris

Contoh kalimat dengan cardinal number:

- I have 3 (three) chairs. (Saya mempunyai tiga kursi)

- We have to read two times a day. (Kami harus membaca dua kali sehari).

- There are 70 (seventy) books in the bookshelf. (Ada tujuh puluh buku di rak buku).

- My teacher gives me 5 (five) homeworks. (Guru memberi saya lima pekerjaan rumah).

Bilangan Ordinal

Bilangan dengan penyebutan angka 1 (pertama), 2 (kedua), 3 (ketiga), dan seterusnya yang digunakan terutama untuk menempatkan sesuatu secara berurutan.

b. Angka Ordinal

Angka ordinal ini adalah angka yang digunakan untuk menunjukkan peringkat, tanggal urutan, atau posisi sesuatu. Penulisan dan penyebutannya agak berbeda dengan cardinal number.

Baca juga: Ini Caption Bahasa Inggris dan Arti, Bisa untuk Instagram

Ordinal number dapat digunakan untuk menyatakan:

- Tanggal

Contohnya, March 23rd (tanggal 23 Maret)

- Urutan

Digunakan untuk membuat urutan atau langkah-langkah.

Contoh:

First, turn on the stove (Pertama, nyalakan kompor)

Second, put your pot on the stove (Kedua, letakkan panci di atas kompor)

Third, turn off the stove (Ketiga, matikan kompor).

Membaca pecahan dalam bahasa Inggris

Pecahan menggunakan angka kardinal sebagai pembilang dan angka ordinal sebagai penyebutnya. Angka ordinal menjadi bentuk jamak jika pembilangnya lebih dari 1. Hal ini berlaku untuk semua angka, kecuali 2, yang dibaca half saat penyebutnya adalah 1 dan halves saat penyebutnya lebih dari 1.

Contoh :

1/3 (one-third)

3/4 (three-fourths)

5/6 (five-sixths)

1/2 (one-half)

3/2 (three halves)

Membaca persentase dalam bahasa Inggris

Persentase mudah dibacakan dengan lantang dalam bahasa Inggris. Ucapkan saja angkanya dan tambahkan kata percent.

Contoh :

5% (five percent)

25% (twenty-five percent)

36,25% (thirty-six point two five percent)

100% (one hundred percent)

400% (four hundred percent)

Membaca tahun dalam bahasa Inggris

Membaca tahun dalam bahasa Inggris agak sedikit rumit. Umumnya, jika tahun terdiri dari empat digit angka, bacalah dua digit pertama sebagai angka bulat, lalu dua digit kedua sebagai angka bulat yang lain.

Namun, ada beberapa pengecualian dalam aturan ini. Tahun-tahun yang termasuk dalam 100 tahun pertama dalam suatu milenium (1000 tahun) dapat dibaca sebagai satu angka bulat meskipun memiliki 4 digit angka atau dapat dibaca sebagai dua angka dua digit. Milenium selalu dibaca sebagai angka bulat karena jika tidak, kita akan kesulitan mengucapkannya.

Tahun-tahun yang mengawali abad baru dibaca sebagai angka bulat ratusan hundred. Kita tidak menggunakan kata thousand, setidaknya untuk membaca tahun-tahun selama 1000 tahun terakhir.

Tahun-tahun yang hanya memiliki 3 digit dapat dibaca sebagai tiga digit angka atau satu digit angka diikuti dengan dua digit angka. Tahun-tahun yang terdiri dari 2 digit angka dibaca sebagai satu angka bulat.

Anda dapat mengawali tahun apa pun dengan kata the year untuk memperjelas artinya, dan hal ini sering dilakukan untuk tahun-tahun dengan 2 dan 3 digit. Tahun-tahun sebelum tahun 0 diikuti oleh BC (sebelum masehi/SM), yang diucapkan sebagai dua huruf alfabet.

2014 (twenty fourteen atau two thousand fourteen)

2008 (two thousand eight)

2000 (two thousand)

1944 (nineteen forty-four)

1908 (nineteen o eight)

1900 (nineteen hundred)

1600 (sixteen hundred)

1256 (twelve fifty-six)

1006 (ten o six)

866 (eight hundred sixty-six atau eight sixty-six)

25 (twenty-five)

3000 BC (three thousand BC)

3250 BC (thirty two fifty BC)

(Z-9)