Bantu Cukupi Kebutuhan Serat, FiberCreme Raih Peduli Gizi

DI balik kekayaan alamnya, Indonesia masih harus menghadapi tantangan dari rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia tentang konsumsi makanan sehat. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan sebanyak 95,5% orang Indonesia masih kurang mengonsumsi buah dan sayur dengan porsi cukup.

"Ini (kurang makan sayur dan buah) menjadi salah satu penyebab dalam meningkatkan angka penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, stroke, jantung, dan menimbulkan obesitas juga karena kurang serat," ungkap dr Imran Agus Nuralo, Sp. KO, Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan.

PT Lautan Natural Krimerindo (LNK) membuktikan komitmennya untuk menciptakan Indonesia yang lebih sehat lewat produk FiberCreme, bahan pangan fungsional krimer nabati tinggi serat, rendah gula, bebas laktosa, dan mengandung 0 mg kolesterol. Sejumlah studi menunjukkan bahwa FiberCreme dapat membantu menurunkan kadar trigliserid dan membantu menurunkan risiko berbagai penyakit kronis terutama yang berhubungan dengan jantung.

Berkat inovasinya itu, LNK diberi Penghargaan Inovasi Produk Pangan dan Gizi (Peduli Gizi) oleh Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan (Pergizi) Indonesia dan Gabungan Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi). Pada acara penyerahan penghargaan The 5th International Symposium on Food and Nutrition, Expo and Awards (Isfanea), Sabtu 24 Juni 2023, di Bogor, Ketua Umum Pergizi Prof Hardinsyah MS berharap apresiasi yang diberikan bisa menginspirasi lebih banyak pelaku industri pangan untuk lebih peduli pada sekitarnya dan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

Menanggapi pencapaian itu, Research & Inovation Manager PT Lautan Natural Krimerindo Rochmad Indrawanto berterima kasih dan mengutarakan harapannya agar FiberCreme dan LNK bisa terus mendukung pemenuhan gizi masyarakat Indonesia. "Melalui FiberCreme, kami berusaha memberikan edukasi mengenai pentingnya mencukupi kebutuhan serat pada masyarakat Indonesia," ujarnya.

Pihaknya akan terus melakukan riset dan inovasi untuk menghasilkan produk-produk baru yang berkualitas. Pada 2022, LNK melalui FiberCreme menerima penghargaan Rintisan Teknologi Industri (Rintek) 2022 oleh Kementerian Perindustrian. Produk ini juga sudah mendapatkan sertifikat paten di Indonesia dan Amerika. (Z-2)