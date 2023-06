Dua Mahasiswa Ini Akan Wakili Indonesia di Asia Young Designer Awards (AYDA) International

ASIA Young Desaigner Awards (AYDA) Indonesia telah menobatkan Salsabila Novitasari dari Universitas Gadjah Mada dan Arya Putra dari Institut Teknologi Bandung sebagai pemenang nasional 2022/23 untuk kategori Arsitektur dan Desain Interior.

AYDA Awards diluncurkan pada 2008 oleh Nippon Paint guna memotivasi mahasiswa arsitek dan desainer interior untuk menciptakan dunia yang lebih baik melalui kekuatan desain.

Tema kompetisi tahun ini, 'Converge: Pushing the Reset Button' berpusat pada kebutuhan desainer untuk mendapatkan perspektif global yang kemudian dapat memberikan solusi lokal bagi masyarakat untuk membantu mengatasi kehidupan pasca pandemi.

Baca juga : Kisah Sukses Pengusaha yang Geluti Industri Hiburan

Tantangan bagi desainer generasi berikutnya adalah menciptakan pernyataan desain yang menyeimbangkan antara memenuhi kebutuhan masyarakat dan membiarkan alam berkembang, sambil mendorong proses peremajaan diri.

Kedua pemenang nasional, Salsabila Novitasari dan Arya Putra akan mewakili Indonesia di acara final AYDA International Awards yang akan berlangsung di Vietnam pada 14 Juli mendatang.

Baca juga : Pendaftaran Midea International HVAC Design Contest 2023 Resmi Dibuka

Selain bersaing dengan para kontestan dari 15 negara untuk gelar “Designer of the Year”, pemenang internasional juga memiliki kesempatan beasiswa untuk “Design Discovery Program” di Harvard University's Graduate School of Design selama tiga minggu.

AYDA Awards 2022/2023 telah menerima 5184 karya dari 921 perguruan tinggi yang tersebar di 15 lokasi geografis.

Di Indonesia sendiri menyumbangkan 409 karya, yang semakin memperkuat reputasi AYDA Awards sebagai penghargaan yang diakui di kalangan profesional desainer baik secara nasional maupun internasional.

“Salsabila dan Arya telah menunjukan keterampilan berpikir kritis dan kreatif yang selaras dengan semangat AYDA, yaitu mengangkat kemanusiaan melalui desain. Kami berharap mereka dapat melanjutkan momentum mereka saat ini dan mencapai pengalaman baru dalam kompetisi ini,” ujar Linda Kam, Marketing Manager Nippon Paint Indonesia.

Linda menegaskan, Nippon Paint terus berinvestasi dalam menggali bakat lokal dan meningkatkan standar desainer pemula secara global. Komitmen perusahaan untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi di masyarakat ditunjukkan melalui platform internasional tahunan ini.

Setiap tahun, kreasi yang dipamerkan di kompetisi siap untuk mendefinisikan kembali standar, menetapkan tolok ukur baru bagi desainer dan pemikiran masa depan.

“AYDA telah terbukti selama bertahun-tahun sebagai platform untuk membina talenta muda, memberi mereka landasan untuk mengukir karier yang sukses. Pengalaman yang ditempa telah membentuk komunitas desain yang terdiri dari arsitek profesional, desainer interior, asosiasi industri, dosen, universitas, alumni dan mahasiswa desain. Kami berharap dapat menyambut personel baru untuk keluarga ini,” ujar Henrico Nasroen, Head of Marketing Division Arkonin (Architect) sekaligus Juri Arsitektur AYDA Indonesia. (RO/Z-5)