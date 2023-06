Mom Influencer Ini Kasih Tips Ibu Rumah Tangga Bagi Waktu Untuk Anak dan Pekerjaan Sampingan

KELUAR dari pekerjaan dan menjadi ibu rumah tangga bukan pilihan mudah bagi Shiva Maharani. Namun, pilihan itu justru membuatnya kini bisa mendapatkan penghasilan dari hasil mengasuh kedua anaknya.

Shiva kini dikenal sebagai mom influencer yang sukses membuat konten tentang anak di media sosial yang dimilikinya. Ia pun kerap menjadi host live di berbagai acara moms and baby.

"Do what you love and love what you do. Sebab apapun yang dilakukan dengan cinta tidak akan terasa berat. Lakukan atau kerjakan apa yang Anda cintai dan cintai apa yang sedang Anda lakukan atau kerjakan," kata Shiva mengenai moto hidupnya.

Shiva yang kini fokus pada tumbuh kembang kedua anaknya, rajin membuat konten parenting dengan memberikan tips untuk ibu-ibu muda di yang sedang berjuang mendidik anak dengan tangan sendiri.

Shiva mengatakan, pilihan untuk menjadi ibu rumah tangga sebelumnya tidak mudah ia jalankan. Namun, ia kini menikmati waktunya karena bisa melihat perkembangan kedua anaknya dan menghabiskan waktu bersama serta menciptakan banyak momen manis.

Shiva membagikan tips bagi ibu rumah tangga yang punya pekerjaan paruh waktu agar bisa tetap cuan meski harus tetap mengurus tumbuh kembang anak. Pertama, batasi jam kerja meski bekerja di rumah.

"Salah satu kekurangan bekerja di rumah adalah tenaga dan waktu bisa terforsir apabila tidak ditentukan berapa jam seharusnya menghabiskan waktu untuk bekerja. Beri batasan waktu ketika Anda bekerja agar tetap tersedia waktu istirahat," ujar Shiva.

Kedua, susun prioritas Anda sebagai ibu rumah tangga. Jika fokus utama saat ini adalah anak maka pastikan bahwa pekerjaan Anda bisa ditunda ketika anak sedang sakit dan butuh perhatian lebih.

"Berbeda jika Anda ingin fokus bekerja di rumah dan membutuhkan bantuan ART untuk mengurus keperluan lainnya," ujar Shiva.

Ketigam cukupi waktu istirahat atau tidur. Membagi fokus untuk dua hal yang berbeda tentu menguras tenaga dan waktu. Tidur yang cukup adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan mental maka pastikan jam tidur tidak terganggu.

Keempat, sebaiknya tidak berharap bahwa semuanya bisa berjalan dengan sempurna. Menjadi seorang ibu dan memilih mengasuh anak sendiri di rumah merupakan hal yang tidak mudah.

"Ditambah dengan adanya pekerjaan yang harus dilakukan. Kerjakan sesuai dengan kemampuan dan tidak memaksakan diri," tutur Shiva.

Kelima, batasi waktu saat mengakses sosial media. Sebab, setiap orang sering terlena saat mengakses sosial media karena banyaknya hal menarik disana. Sehingga waktu yang seharusnya dipergunakan untuk istirahat bisa beralih menjadi waktu “me time” yang tidak pada tempatnya.

"Bagi tiap wanita, apapun peran yang sedang Anda jalani saat ini memiliki kemudahan dan kesulitannya masing-masing. Tetapi mencintai apa yang dilakukan bisa meringankan langkah Anda," pungkasnya. (RO/Z-5)