Inisiatif Blibli Cinta Bumi Jadikan Java Jazz Festival 2023 Jadi Event Ramah Lingkungan

SAMPAH plastik di Jakarta per harinya mencapai 3.112.381,40 ton dan mengancam eksistensi ikan laut di pulau Jawa.

Berdasarkan riset Ecoton, kelimpahan rata-rata mikroplastik pada ikan ditemukan sebesar 20 partikel per ikan (sampel Bengawan Solo), 42 partikel per ikan (sampel Brantas), 68 partikel per ikan (sampel Citarum) dan 167 partikel per ikan (sampel Kepulauan Seribu).

Melihat fakta itu, PT Global Digital Niaga Tbk (Blibli) bersama Greeners.co mengajak penikmat musik BNI Java Jazz Festival 2023 untuk melakukan aksi darurat mengumpulkan dan memilah sampah botol plastik dan kertas layak daur naik selama tiga hari berlangsung, dari beberapa titik tempat sampah Blibli Cinta Bumi (BCB) yang tersebar di lokasi konser.

Sejalan dengan tema “Beat Plastic Pollution” yang diusung dalam Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2023, capaian dari sampah plastik dan kertas akan didaur naik bersama mitra UMKM untuk menghasilkan berbagai produk dengan kemanfaatan baru dalam kerangka ekonomi sirkular.

Langkah nyata itu ditawarkan Blibli sebagai solusi atas polusi plastik dan kardus/kertas bekas yang saat ini kontribusinya masuk dalam lima besar sampah di Indonesia..

Sejak Blibli Cinta Bumi diluncurkan pada 2020, Blibli secara konsisten mengajak partisipasi pelanggan serta mitra dalam pengembalian sampah plastik dan kemasan bekas.

Setiap tahunnya Blibli mencatat peningkatan partisipasi publik dan mitra; pada tahun 2022 tercatat 3x peningkatan kumpulan sampah yang diterima dibandingkan tahun 2021.

Sementara, tahun ini Blibli Cinta Bumi mencatat kenaikan 2 kali volume di tiap tempat sampah yang Blibli Cinta Bumi letakkan di BNI Java Jazz 2023.

Melanjutkan konsistensinya, Blibli secara aktif mengadvokasikan pentingnya memilah dan mengelola sampah melalui program Blibli Cinta Bumi dan juga menggunakan produk ramah lingkungan seperti t-shirt, laptop sleeve dan pouch hasil daur naik dari sampah operasional Blibli maupun produk eco-friendly artisan karya UMKM Indonesia, yang telah dikurasi dalam Eco Hub Blibli Cinta Bumi.

Senior Operation Business Development Officer Blibli Enrico Casper mengatakan, pihaknya secara aktif mengajak mitra dan pelanggan untuk terlibat dalam Blibli Cinta Bumi.

Secara konsisten, lanjut Enrico, Blibli telah meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian alam dengan cara yang relevan dan mudah dilakukan dalam memberi solusi pada polusi plastik di dunia. Salah satunya melalui public events seperti festival musik dan social media competition dengan hadiah menarik selama acara berlangsung.

"Blibli percaya, melalui langkah kecil ini, dapat mengajak pengunjung berkontribusi dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan ekonomi sirkular," ujarnya.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga memberikan dukungan terhadap aksi pemilahan sampah dan pemanfaatan teknologi untuk menyuarakan pengolahan sampah secara terintegrasi yg dilakukan pada java jazz tahun ini.

Less Waste Event yyang sudah dilakukan selama sepuluh kali penyelenggaraan Java Jazz ini semakin hari semakin baik dampaknya terhadap pengurangan sampah.

Direktur Penanganan Sampah Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya KLHK Npvrizal Tahar mengatakan, pemerintah telah mencanangkan program Indonesia Bersih Sampah 2025, yang menargetkan pengurangan sampah sebesar 30 persen dan mendaur ulang setidaknya 70 persen sampah.

"Sejalan dengan inisiasi Blibli, kami mengapresiasi inisiasi tersebut dimana pengelolaan sampah merupakan upaya yang harus dilakukan oleh setiap pihak yang terlibat secara berkelanjutan. Praktik ekonomi sirkular bisa diwujudkan melalui pengurangan sampah, desain dan produksi ulang hingga daur ulang secara langsung," katanya.

CEO Greeners.co Syaiful Rochman mengapresiasi inisiasi dan kerja sama dengan Blibli juga para mitra khususnya KLHK, BNI Java Jazz Festival 2023, para pengunjung JJF 2023.

"Kami berharap kolaborasi untuk mengolah sampah sebagai bentuk tanggung jawab bersama bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar, dapat memberikan dampak signifikan bagi ekonomi sirkular dan masyarakat," katanya.

Kedepannya, Blibli melalui Blibli Cinta Bumi akan terus berupaya meningkatkan kesadaran dan mengajak masyarakat untuk terlibat melakukan pengelolaan sampah secara tepat, dan menjalankan eco-conscious living melalui pengumpulan sampah yang akan diolah untuk penanaman pohon. Bersama-sama kita mengalahkan polusi sampah melalui konsistensi dan inovasi. (RO/Z-5)