G.H. Universal Hotel Bandung Suguhkan Honeymoon Berasa di Eropa

TIDAK harus pergi ke negara-negara di Eropa untuk merasakan momen honeymoon indah tak terlupakan bersama dengan pasangan terkasih, karena di G.H. Universal Hotel Bandung mampu menyuguhkan suasana seperti di Eropa

Berada di kawasan sejuk Kota Bandung utara, G.H. Universal Hotel Bandung dengan konsep renaissance dengan udara sejuk nan romantis, dengan bangunan khas eropa.

Bagi tamu yang ingin mengabadikan honeymoon di G.H. Universal Hotel Bandung menghadirkan paket honeymoon vibes dengan harga mulai Rp 2.999.000 nett harga termasuk menginap 1 malam deluxe king pool view pool side & private dinner di balcony.

Baca juga: G.H.Universal Hotel Bandung Raih Dua Penghargaan Tingkat Dunia dan Asia



Selain paket menginap kita juga ada paket makan malam yang dibagi menjadi 2 paket special yaitu paket romantic dinner dan candle light dinner dengan benefit termasuk set menu for Couple, table decoration, dan wine by bottle dengan harga Rp 1.750.000 nett

Jika tamu ingin lebih privat G.H. Universal Hotel Bandung menyediakan paket makan malam romantis di Chapel of the Angel dengan harga Rp 3.500.000 nett , paket termasuk makan malam privat di Chapel of the Angel, set menu dinner untuk couple, private table decoration, bouquet flower, wine by bottle, teddy bear & personal butler.

Mengabadikan moment penuh dengan suasana romantis khas eropa di G.H. Universal Hotel. Untuk pemesanan bisa langsung ke website www.ghuniversal.com atau ke 022 – 2010388 atau melalui whats app 08992221888, instagram @ghuniversalhotel.

Baca juga: G.H. Universal Hotel Bandung Tawarkan Paket Buka Puasa 'Ramadan Together'



Sebagai tambahan informasi kami baru saja mendapatkan penghargaan dari trip advisor yaitu No. 4 - Best of The Best Category : Out Of The Ordinary Hotels in The World dan No. 17 - Best of The Best Category : Luxury Hotel In The Asia.

Baca juga: Rayakan Valentine di GH Universal Hotel Bandung Serasa di Eropa

Penghargaan ini merupakan penghargaan yang membanggakan karena hanya beberapa Hotel di Indonesia yang mendapatkan penghargaan bergengsi ini.

Penghargaan ini bisa memotivasi para karyawan untuk selalu memberikan pelayanan maximal untuk para tamu, Semoga penghargaan yang kami dapat bisa menjadi pertimbangan lain dan rekomendasi hotel tempat honeymoon ke Bandung.(RO/S-4)