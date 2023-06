Isfanea Tertarik pada Program dan Pemimpin Inovatif Danone

PENGHARGAAN Peduli Gizi 2023 diberikan sebagai apresiasi untuk industri pangan, lembaga pemerintahan, NGO, dan individu yang telah mewujudkan kontribusi nyata dalam inovasi produk, program, dan kepemimpinan di bidang pangan, gizi, dan kesehatan masyarakat. Kriteria dalam penghargaan ini di antaranya memiliki nilai-nilai yang taat regulasi, nilai-nilai beyond regulation yakni mereka melakukan sesuatu yang bernilai dan bermanfaat untuk permasalahan pangan dan gizi bangsa, berbasis fakta, serta ada dasar teori gizi dan pangannya jelas.

Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia Hardinsyah berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi lembaga lain, baik pemerintah, industri, UMKM, bahkan LSM untuk memberikan kontribusinya, bahkan menjadi teladan. "Harapannya, semakin banyak orang di Indonesia yang mau melakukan berbagai upaya, tidak hanya taat regulasi, bahkan beyond regulation, untuk berbuat kebajikan, perbaikan pangan dan gizi masyarakat," ujarnya.

Pada International Symposium Food & Nutrition, Expo, and Awards (Isfanea) 2023 yang diselenggarakan Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan Indonesia (Pergizi Pangan) di IPB International Convention Center Bogor, Danone Indonesia menerima empat penghargaan. Penghargaan tersebut diberikan dengan kategori Program Inovatif untuk program Jelajah Gizi dan program Science in Hydration, Nutrition, and Health beserta predikat Pemimpin Inovatif untuk Arif Mujahidin selaku Corporate Communication Director Danone Indonesia dan dr Tria Rosemiarti selaku Hydration Science Consultant Danone-Aqua.

Program Science in Hydration, Nutrition, and Health, perusahaan melakukan edukasi hidrasi sehat ke berbagai komunitas, di antaranya Program HydrAction melalui kemitraan dengan AIESEC menargetkan edukasi untuk anak SD hingga SMA, serta Kulwap yaitu Kuliah Whatsapp untuk masyarakat umum dalam rangka meningkatkan pengetahuan serta perubahan perilaku hidrasi sehat yang lebih baik. Sedangkan Jelajah Gizi merupakan program eksplorasi Danone Specialized Nutrition Indonesia sejak 2012 untuk menemukan dan mengenali keanekaragaman makanan khas daerah dan budaya yang melatarbelakanginya. "Lewat program ini, dipelajari juga proses pembuatannya untuk memahami nilai gizi yang terkandung di dalam makanan khas daerah yang dikunjungi," tutur Tria Rosemiarti.

Corporate Communications Director Danone Indonesia Arif Mujahidin menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan yang diberikan. "Pencapaian ini didapat atas hasil kerja sama dengan dengan mitra, dapat mengubah perilaku hidrasi sehat melalui penelitian, edukasi, serta advokasi agar masyarakat Indonesia bergerak menuju hidup lebih sehat."

Mengangkat tema Food and Nutrition Innovation for Sustainable Economy, Health, and Well-Being, Isfanea 2023 terdiri dari berbagai program, dari simposium, exhibition, hingga penghargaan Peduli Gizi 2023. Isfanea 2023 juga bertujuan menyebarluaskan isu-isu terkini, ilmu pengetahuan dan inovasi di bidang pangan dan gizi, mempelajari kisah sukses dan tantangan program pangan dan gizi, mempertahankan profesional gizi dan jaringan pendidikan tinggi gizi, memperoleh informasi terkini tentang masalah, pengetahuan dan inovasi pangan, gizi. (RO/Z-2)