Tidak hanya Rabies, Ini 7 Penyakit dari Hewan yang Bisa Menular ke Manusia!

DALAM beberapa bulan terakhir, masyarakat Indonesia diramaikan dengan kasus wabah rabies. Di antaranya terjadi di Nusa Tenggara Timur dan Bali.

Selain rabies, ternyata juga banyak penyakit dari hewan lainnya yang bisa ditularkan ke manusia.

Meski fenomena penularan penyakit dari hewan ke manusia bukanlah hal baru, tetapi masih banyak yang belum mengetahui jenis penyakit dari hewan yang ditularkan ke manusia dan gejalanya. Mari ketahui apa saja agar bisa lebih berhati-hati dengan hewan.

Rabies

Rabies merupakan penyakit dari hewan yang sangat sering terjadi dan terdengar. Biasanya penyakit ini lebih banyak ditularkan lewat gigitan anjing dan kucing.

Penyebabnya adalah virus lyssaviruses dan hanya bisa ditularkan dari hewan ke manusia apabila hewan tersebut sudah terjangkit penyakit ini.

Proses penularan penyakit dari hewan ke manusia sangat beragam. Bisa melalui cakaran jika hewan tersebut menjilati kukunya sebelum mencakar luka di badan yang dijilat oleh hewan terjangkit virus ini atau lewat gigitan.

Kurap



Selain rabies, penyakit yang bisa ditularkan oleh anjing atau kucing adalah kurap. Penyebab terjadinya kurap adalah jamur dan bisa ditularkan ke manusia melalui kontak fisik maupun non fisik, dengan memegang secara langsung atau memegang benda yang telah bersentuhan dengan infeksi.

Toksoplasmosis

Banyak yang tidak menyarankan untuk memelihara kucing ketika sedang hamil. Ini disebabkan oleh penyakit dari kucing yang bisa disebarkan ke bayi yang belum lahir, yakni Toksoplasmosis. Terkena penyakit ini berisiko menyebabkan bayi lahir dengan kecacatan yang bisa mempengaruhi sistem saraf dan mata.



Lyme



Gigitan dari kutu bisa menyebabkan infeksi ganas loh. Lyme adalah penyakit dari hewan. Lebih spesifiknya adalah kutu yang hidup pada hewan seperti burung, tikus dan rusa.

Ketika terkena gigitan dari kutu, awalnya bisa tidak sadar karena hanya disertai dengan ruam merah kecil. Tetapi dalam 1-2 minggu pasien bisa mengalami demam tinggi, pembengkakan hingga nyeri otot dan sendi.

E.Coli

Bakteri dari hewan seperti sapi, kambing, domba dan rusa bisa ditularkan ke manusia dan menyebabkan penyakit yang berbahaya. Meski pada umumnya bakteri E.Coli merupakan bagian dari usus manusia, beberapa jenis dari bakteri E.Coli yang berbahaya bisa menimbulkan gejala infeksi, seperti diare, kram perut, muntah dan mual, atau jika kondisinya berbahaya bisa menyebabkan gagal ginjal hingga kematian.

Salmonella

Kura-kura dan binatang amfibi merupakan hewan dua alam yang mungkin jarang melakukan interaksi dengan manusia, tetapi mereka bisa menularkan bakteri yang menyebabkan penyakit loh. Salmonella merupakan bakteri bawaan dari hewan tersebut dan melakukan kontak dengan hewan yang terinfeksi berisiko terkena penyakit tersebut.



Biasanya terjadinya infeksi salmonella akan berlangsung 12 hingga 72 hari setelah terinfeksi. Korban akan mengalami gejala diare, demam dan kram perut. Biasanya pasien salmonella bisa sembuh 4-7 hari tanpa pengobatan. Tetapi jika diare yang dialami sangat parah bisa perlu dirawat di rumah sakit.

Koriomeningitis Limfositik

Koriomengitis Limfosistik adalah penyakit dari hewan seperti tikus rumah atau hamster yang bisa ditularkan ke manusia. Penyebaran virus bisa melalui kontak lewat urin, feses, darah tikus atau jika peliharaan terinfeksi.

Pada umumnya ketika terinfeksi memang bisa tidak menimbulkan gejala, tetapi pasien bisa mengalami demam, kurang nafsu makan, nyeri otot, mual sakit kepala dan muntah. Jika wanita hamil terinfeksi maka bisa menularkan ke bayinya yang berisiko kematian janin, kecacatan saat lahir, keterbelakangan mental atau hidrosefalus.

Dengan adanya berbagai macam penyakit dari hewan, pastikan untuk selalu waspada dan menjaga kebersihan diri, hewan peliharaan serta lingkungan sekitar agar terhindar dari risiko penyakit.

Mencegah risiko kesehatan dan finansial bisa dilakukan dengan memiliki asuransi kesehatan seperti Super Easy Health dari Super You by Sequis Online, asuransi online yang mudah didapatkan dengan harga yang sangat terjangkau, mulai dari Rp4.500 per hari!

Super Easy Health Protection merupakan produk asuransi kesehatan untuk rawat inap dan rawat jalan. Perlindungan lengkap dan menyeluruh atas kebutuhan produk asuransi hingga Rp1 miliar per tahun.

“Saat ini, memiliki asuransi kesehatan menjadi sebuah kebutuhan untuk menjaga kesehatan dan finansial kita. Super Easy Health dari Super You bertujuan untuk menjaga nasabah, sambil memberikan harga yang terjangkau," ungkap Herlambang Satriadi, Head of Digital Marketing Super You by Sequis Online. (N-2)