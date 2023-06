Mengenal Ongky Hojanto, Pembicara Publik Sukses yang juga Penulis Buku Best Seller

SEMANGAT berbagi ilmu pengetahuan membawa Ongky Hojanto menjadi sosok multitalenta sebagai pengusaha, penulis buku, pembicara profesional, serta pelatih yang telah membagikan ilmunya ke banyak institusi, baik Pemerintah maupun swasta.

Pria kelahiran Manado, Sulawesi Utara, 30 November 1978 itu punya keahlian mumpuni di bidang public speaking yang diteguhkan Lewat sejumlah sertifikasi, baik secara Nasional maupun internasional. Diantaranya, NLP Mastery Practitioner dari Mind Transformations Singapore, NLP Trainer dari NFNLP, USA dan IANLP, Switzerland, Firewalk Instructor dari FIRE Institute, USA, serta International Coach Certification dari Leadership Management International.

Tak ayal, pemilik gelar Magister Komunikasi dan Magister Sumber Daya Manusia itu dipercaya banyak perusahaan dan instansi pemerintahan untuk memberikan pelatihan dan motivasi bagi manajemennya..

Ongky Hojanto telah bekerja dengan sejumlah perusahaan terkemuka di berbagai sektor, termasuk perbankan, telekomunikasi, properti, barang konsumen, asuransi, pendidikan, penerbangan, otomotif, dan multi level marketing

Lewat bekal itu juga, Ongky mendirikan Public Speaking Academy dan Motivator Academy sebagai sarana berbagi keilmuan untuk orang lain.

Bukan hanya lewat pendirian akademi, ayah tiga Anak itu juga menulis sejumlah buku yang laris di pasaran. Buku itu menjadi sarana Onky untuk berbagi pandangan dan ilmunya dengan khalayak yang lebih luas.

Buku karya Ongky Hojanto yang terkenal antara lain "The Secret to be Success" (Andi Publisher, 2008), "Financial Revolution in Action" (bersama Tung Desem Waringin, Gramedia, 2011), "Public Speaking Mastery" (Gramedia, 2013), "Trainerpreneur" (Gramedia, 2015), "Presentation Mastery" (Gramedia, 2017), dan "Public Speaking Mastery in Action" (2018).

“Menjadi pembicara publik, penulis, dan pelatih adalah panggilan hidup saya. Saya berkomitmen untuk terus berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta membantu individu dan organisasi meraih keberhasilan melalui public speaking,” kata Ongky.

Komitmennya dalam bekerja dan berbag itu juga diganjar sejumlah penghargaan. Diantara penghargaan yang pernah diraih Ongky ialah penulis buku best seller dari Gramedia atas karyanya yang berjudul "Public Speaking Mastery", serta penghargaan "Indonesia Outstanding Instructor" pada 2020 dari Skill Academy by Ruang Guru.

“Saya sangat berterima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh masyarakat, klien, dan rekan-rekan seprofesi,” pungkas Ongky. (RO/Z-5)