Inspirasi Gaya Rambut Botak Keren 2023 Terpopuler

MODEL rambut botak adalah gaya rambut di mana seluruh area kepala tidak memiliki rambut sama sekali. Ini menciptakan tampilan yang khas dan unik.

Model rambut botak telah menjadi tren yang semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, dengan banyak orang yang memilih untuk memilih gaya ini secara sukarela.

Rambut botak juga dapat menjadi pilihan bagi mereka yang mengalami kerontokan rambut atau kebotakan. Tanpa rambut, seseorang dapat mengekspresikan kepribadian dan gaya yang berbeda.

Model rambut botak memberikan kesan maskulin, tegas, dan modern. Selain itu, banyak orang menganggapnya sebagai tampilan yang mudah dalam perawatan dan memberikan penampilan yang bersih dan rapi.

Berikut jenis-jenis model rambut botak:

1. Military Crew Cut

Meskipun sering digunakan untuk tujuan akademis, potongan rambut ini masih mempertahankan beberapa helai rambut yang pendek. Sekitar dua inci rambut tetap ada di bagian atas dan depan.

2. Fade Buzz Cut

Potongan rambut Fade Buzz Cut banyak digunakan anak muda Indonesia untuk aktivitas sehari-hari. Gaya rambut ini cocok untuk rambut lurus atau keriting dan tetap terlihat simpel, rapi, dan elegan saat rambut tumbuh panjang.

3. Buzz Cut

Potongan buzz cut adalah gaya rambut cukur yang terinspirasi dari teknik yang digunakan tukang cukur. Potongan rambut ini mencukur seluruh bagian rambut hingga hanya menyisakan satu hingga dua sentimeter. Buzz cut sangat populer di kalangan pria Indonesia karena perawatannya yang mudah. Namun, kelemahannya adalah saat beraktivitas di luar ruangan di siang hari, kulit kepala dapat menjadi panas. Penggemar buzz cut sering menggunakan tutup kepala untuk melindungi kulit kepala mereka.

4. Induction Cut

Induction cut adalah potongan buzz cut yang paling pendek. Burr cut sedikit lebih panjang daripada induction cut dan bisa menjadi pilihan bagi mereka yang belum siap untuk potongan rambut induction cut.

5. Burr Cut

Burr cut adalah potongan rambut yang paling populer dan sering disebut dengan army cut, side cut, the touch cut, the butt cut, atau zero. Potongan rambut ini pendek dan mirip dengan tentara di banyak negara.

6. Faded Cut

Jika tidak tertarik dengan potongan buzz cut biasa, bisa menambahkan aksen faded untuk membuatnya lebih menarik. Semakin ke samping, rambut akan semakin pendek dan menipis.

7. Clean Lines

Potongan Clean Lines mempertahankan garis yang disengaja pada setiap aksen pemotongan. Garis-garis ini dapat memberikan tampilan yang unik dan menarik.

8. Mohawk-Inspired

Gaya rambut Mohawk inspired adalah potongan rambut yang terinspirasi dari gaya rambut tradisional suku Mohawk. Gaya ini biasanya melibatkan mencukur samping-samping kepala dan meninggalkan sepanjang jajaran rambut di tengah kepala yang panjang dan diberi aksen.

9. Sides Shaved

Gaya rambut sides shaved adalah potongan rambut di mana sisi-sisi kepala dicukur sangat pendek atau bahkan botak, sementara rambut di bagian atas kepala tetap panjang atau sedikit lebih panjang. Ini menciptakan kontras antara rambut yang lebih pendek di sisi-sisi kepala dan rambut yang lebih panjang di bagian atas.

10. Spike Undercut

Gaya rambut ini adalah kombinasi antara potongan rambut spike (rambut berdiri) dan gaya rambut undercut. Potongan ini melibatkan mencukur sisi-sisi kepala sangat pendek atau botak, sementara rambut di bagian atas dibiarkan lebih panjang dan diatur menjadi puncak-puncak yang berdiri.

11. Bald With Facial Hair

Potongan botak dengan penumbuhan rambut pada bagian wajah juga populer. Potongan ini melibatkan rambut minimal dengan jenggot, kumis, atau cambang yang sengaja dibiarkan tumbuh.

12. Crew Cut

Crew cut adalah potongan cukur pendek yang populer dan cocok untuk berbagai jenis dan bentuk rambut. Potongan sampingnya tipis di bagian samping dan memanjang di bagian depan. Potongan rambut bagian samping biasanya tidak lebih dari 2 cm. Crew cut adalah bentuk pengembangan dari buzz cut, dengan bagian rambut yang lebih panjang di bagian depan.

13. Ivy League Cut

Ivy League Cut adalah gaya rambut yang dicintai pria di seluruh dunia. Cocok untuk pria dengan wajah panjang, gaya ini dapat membuat wajah terlihat lebih seimbang.

14. Caesar Cut

Caesar cut menggabungkan potongan French cut dan shortcut. Cocok untuk pria yang ingin gaya rambut tetapi tidak terlihat seperti tentara. Cocok juga untuk rambut keriting dan tidak suka rambut panjang.

15. French Cut

Gaya rambut botak French cut, juga dikenal sebagai "French crop" adalah potongan rambut pendek yang menghasilkan tampilan yang rapi dan teratur. Potongan ini melibatkan mencukur sisi-sisi kepala dengan sangat pendek atau botak, sementara bagian atas rambut dibiarkan sedikit lebih panjang dan diatur dengan gaya yang rapi.

16. Bowl Cut

Potongan rambut bowl cut populer dengan potongan mangkuk di kepala dan rambut tipis di satu sisi, hanya menyisakan bagian atas.

17. Flat Top

Gaya rambut botak flat top adalah potongan rambut pendek yang memiliki bentuk rata dan datar di bagian atas kepala. Potongan ini sangat populer di kalangan pria botak atau dengan rambut yang sangat tipis. Gaya rambut ini memberikan tampilan yang tegas dan maskulin

19. Spiky

Spiky adalah gaya rambut pendek dengan ekor runcing. Tidak memerlukan teknik pemotongan khusus dan sering memberikan kesan poni depan pendek di atas alis.

20. Spiked Edgar

Gaya rambut botak spiked Edgar mengacu pada potongan rambut pendek yang botak di sisi-sisinya dengan rambut yang lebih panjang dan diatur ke atas di bagian tengah kepala, menciptakan efek seperti paku yang menonjol.

Lalu anda mau pilih gaya rambut yang mana? (Z-3)