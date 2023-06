Nuansa Betawi Warnai Bunk Take Over di Pullman Jakarta Central Park 

SEBAGAI salah satu acara yang paling ditunggu dari Bunk Lounge & Bar, Pullman Jakarta Central Park hadirkan Bunk Take Over pada hari Kamis, 22 Juni 2023 berkolaborasi dengan Ale sebagai Head of Mixologist dari Barong, Fairmont Jakarta.

Mengangkat tema kearifan lokal Betawi untuk memperingati HUT Jakarta Ke-496, Ale sukses membuat semua tamu kagum dengan 'Bataiva' cocktail yang terinspirasi dari Bir Pletok.

Selain itu, Khasan Mixologist dari Bunk Lounge & Bar juga membuat kreasi cocktail 'Selendang Mayang' dengan base Gin.

Anda dapat menikmati cocktail 'Bataiva' dan 'Selendang Mayang' eksklusif hanya di Bunk Lounge & Bar, Pullman Jakarta Central Park. Informasi & reservasi silahkan hubungi +62 811-1123-248. (RO/S-3)