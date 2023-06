Podomoro University Gelar Youthpreneur in Action 2023, Libatkan 42 Kampus dari 7 Negara

MENJELANG perayaan Dies Natalis yang ke-10, Universitas Agung Podomoro atau dikenal juga dengan Podomoro University bersama dengan PUCEL (Podomoro University Centre of Entrepreneur Leaders), Program Studi Kewirausahaan dan Himpunan Mahasiswa Program Studi Kewirausahaan menyelenggarakan Youthpreneur in Action (YPIA).

Ajang itu merupakan sebuah kompetisi inovasi bisnis internasional yang rutin diadakan sejak 2018 hingga saat ini. Rangkaian acara Youthpreneur in Action pada tahun ini sudah berjalan mulai dari awal Mei 2023, dimulai dengan tahap seleksi babak penyisihan hingga Grand Final penjurian yang berlangsung pada 22 Juni 2023 di kampus Podomoro University secara daring dan luring.

Youthpreneur in Action 2023 dengan tema "The Engine of Growth and Development of The World; US" diikuti oleh 100 pendaftar dari 42 kampus yang berasal dari 7 negara diantaranya Indonesia, Filipina, Brazil, Portugal, India, Thailand dan Jerman.

Dalam kompetisi bisnis internasional itu, para peserta diminta untuk mempresentasikan inovasi bisnis mereka, baik yang masih berupa ide maupun bisnis yang sudah berjalan.

Dalam Grand Final terdapat 10 tim dari 5 negara yaitu Indonesia, Filipina, India, Brazil dan Jerman yang mempresentasikan proposal bisnis mereka di hadapan para juri.

Rektor Podomoro University Bacelius Ruru berharap Youthpreneur in Action 2023 dapat menjadi motivasi dan inspirasi untuk generasi muda di seluruh dunia dalam membuat solusi untuk memecahkan masalah yang ada di lingkungan sekitar dengan inovasi kreatif.

“Youthpreneur in Action 2023 menjadi acara yang menghighlight entrepreneurship dari Podomoro University. Inovatif dan berkelanjutan merupakan kata kunci penting yang mesti dimiliki oleh seorang entrepreneur. Melalui kompetisi inovasi bisnis berskala internasional ini, Podomoro University ingin mengajak seluruh calon entrepreneur muda untuk berani mengembangkan diri, menciptakan inovasi kreatif serta memperluas jejaring untuk bersama-sama dalam melahirkan generasi entrepreneur muda sukses,” ujar Bacelius Ruru.

"Kami percaya bahwa generasi muda memiliki potensi luar biasa untuk menciptakan perubahan dan inovasi. Dengan platform yang tepat, mereka dapat mengubah ide-ide mereka menjadi solusi yang nyata dan berdampak bagi masyarakat. Inilah yang kami coba wujudkan melalui Youthpreneur in Action 2023," tutup Jessie Lumoring, Mahasiswa Kewirausahaan dan Ketua Panitia YPIA 2023. (RO/Z-5)