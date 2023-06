Emina Gelar Eureka Fest 2023 Ajak Para Remaja Tampil Percaya Diri

BRAND produk kecantikan Emina terus berkomitmen untuk menghadirkan inovasi produk kecantikan dan perawatan kulit yang aman, berkualitas, dan bersertifikasi halal.

Menjadi 'true bestie' bagi para remaja masa kini dalam menebar positive vibes, untuk pertama kalinya Emina menggelar Eureka Fest 2023 'Vibin' immersive auteentic realities and your favorite playlist IRL'.

"Dengan semangat it's all about teens yang diperuntukan bagi remaja dan para sahabat mereka, festival ini bertujuan untuk menebar energi positif dan aspirasi keren bagi generasi muda," kata Clarissa A. Gunawan, Teens & Emerging Brand Group Head Emina dalam keterangan pers, Jumat (23/6).

"Bersama-sama melangkah dalam kebaikan mencapai perubahan diri ke arah yang lebih baik," tambahnya.

Diselenggarakan pada 23-25 Juni 2023 di Senayan Park, jakarta, Eureka Fest menghadirkan berbagai aktivitas seru seperti immersive Augmented Reality (AR) experience, beauty enthusiast meet-up, inspiring talk show, music performance, dan lainnya.

Setiap Individu Temukan True Auteentic Self

Emina percaya bahwa masa remaja adalah masa di mana setiap individu menemukan true Auteentic self mereka.

"Mengusung tema "Vibin' immersive auteentic realities and your favorite playlist IRL", Emina ingin membantu para remaja untuk menerima dan mencintai diri mereka dengan menghadirkan konsep immersive reality melalui lima zona immersive AR yang merepresentasikan berbagai permasalahan yang sering dihadapi para remaja," papar Clarissa.

Untuk menjadi true bestie para remaja, Emina menemani remaja dalam journey menemukan authentic self mereka.

Clarissa menyampaikan, “Menghadirkan festival pertama yang dapat mendukung program self development menggunakan konsep immersive reality, Emina berharap dapat mengajak seluruh remaja untuk menjalani masa remaja dengan mencari versi Auteentic diri dan potensi terbaik dengan vibe yang positif."

"Ini merupakan salah satu program untuk mendukung self development dengan menghadirkan acara menggunakan konsep immersive reality mulai dari berkonsultasi soal permasalahan kulit hingga kesehatan mental bersama asisten virtual Emina,” jelasnya.

Emina Bantu Pengunjung Cintai Diri

Sebagai true bestie seluruh remaja yang akan memastikan mereka mencari jati diri, pada Eureka Fest 2023 ini Emina akan membantu para pengunjung dalam mencintai diri mereka dan memberikan solusi seputar permasalahan kulit.

Selain itu, pengunjung juga dapat bersantai hingga membebaskan diri mereka untuk selangkah lebih dekat dalam mengetahui apa yang mereka inginkan.

"Seperti pada Zona Ms. Pimple 911, yang mengajak para pengunjung untuk dapat mengetahui perjalanan permasalahan kulit tetapi di zona ini pengunjung juga dapat berkonsultasi bersama psikolog mengenai kesehatan mental," papar Clarissa.

Selain itu ada juga Zona Pasukan Sunscreen yang mengedukasi pentingnya penggunaan sunscreen dibawah teriknya sinar matahari pada zona pasukan sunscreen.

Zona ini mengajak para pengunjung tidak takut untuk beraktivitas saat cuaca panas.

Sementara itu, Zona Bright Stuff untuk belajar mengenai kelestarian dan menjadi sahabat alam dan mengikuti pertempuran virtual dengan bestie.

Ada pula True Matte Bestie yang mengajak pengunjung untuk mencari sisi kreatifnya dengan mengeksplorasi penampilan bersama Emina.

Lalu ada zona Glossy Squad untuk menjelajahi warna tanpa batas dan kreasikan avatar sesuai kepribadian masing–masing. Pengunjung juga dapat customize avatar menggunakan shade Glossy Stain pada zona ini.

Saran Cara Merawat Kulit

Sebagai teman pertama para remaja dalam hal perawatan kulit, pada Eureka Fest ini Emina membantu dan memberikan saran mengenai cara merawat kulit yang benar melalui panduan dan rutinitas yang telah dibuat khusus untuk remaja.

Selain itu, pengunjung juga dapat belajar mengetahui kepribadian yang positif, juga bagaimana menggunakan produk dengan benar untuk penggunaan dan efek maksimal pada kulit.

Bersamaan dengan diselenggarakannya Eureka Fest 2023, Emina juga meluncurkan produk terbarunya yaitu Emina Glossy Stain.

Hadir dengan 10 shades baru, Emina Glossy Stain ini merupakan lip tint dengan inovasi universal crafted color yang nyaman digunakan sehari-hari karena tekstur gel-nya yang ringan. Formula pada Emina Glossy Stain membuat bibir terlihat segar dan sehat sepanjang hari.

Pada Eureka Fest 2023, Emina juga menghadirkan Auteentic Role Model untuk berbagi kisah mereka dalam menjalani masa remaja dan menemukan Auteentic self mereka. Auteentic Role Model merupakan seorang individu yang dapat menjadi role model bagi para remaja yang tengah mencari inspirasi dalam menemukan jati diri mereka.

Pada kegiatan ini, para pengunjung dapat mengikuti sharing session bersama Auteentic Role Model yaitu Tasya Farasya, Nyimas Bunga (Youngest Medalist Asian games 2018), Naura Ayu, Neona Ayu, Tsana Rintik Sedu, dan Peachy Liv.

Naura Ayu, Auteentic Role Model menyampaikan,“Eureka Fest 2023 dengan konsep pengalaman Augmented Reality (AR) yang dihadirkan, membuat aku bisa rehat sejenak dan membantu aku dan para bestie diluar sana dalam menyalurkan aspirasi."

"Karena aku pribadi di masa remaja ini, dapat membagikan mengenai kecantikan melalui karya-karya yang aku buat dan Eureka Fest 2023 juga menjadi salah satu tempat untuk aku bertemu dengan teman-teman diluar sana serta membagikan kisah perjalananku,” jelasnya.

Eureka Fest 2023 dimeriahkan oleh pengisi acara favorit para bestie, antara lain Yura Yunita, GAC, Reality Club, UN1TY, Eva Alicia, Voice of Baceprot, Zara Leola, TBA, Ify Alyssa, V1RST, Tasya Farasya, Nyimas Bunga (Youngest Medalist Asian games 2018), Naura Ayu, Neona Ayu, Tsana Rintik Sedu, dan Peachy Liv.

Eureka Fest 2023 diselenggarakan pada 23-25 Juni di Senayan Park (SPARK), Jakarta Selatan. Harga tiket Eureka Fest 2023 dibanderol dengan harga Rp20.000 untuk one-day pass dan Rp50.000 untuk three-day pass. Setiap pengunjung akan mendapatkan exclusive goodie bag dari Emina.

Informasi lebih lanjut mengenai Eureka Fest 2023 dan produk terbaru Emina dapat dilihat pada media sosial Emina, seperti Instagram @eminacosmetics, TikTok @eminacosmeticsid, serta official website Emina https://www.eminacosmetics.com/id.

Kunjungi https://www.goersapp.com/events/emina-eureka-fest-2023--eurekafest2023 untuk mendapatkan tiket Eureka Fest 2023. (RO/S-4)