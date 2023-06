Penuhi Kebutuhan Vitamin C dan Chlorella untuk Maksimalkan Pertumbuhan Anak

VITAMIN C dan chlorella adalah nutrisi penting yang memiliki peran penting dalam tumbuh kembang anak. Keduanya saling melengkapi. Vitamin C dikenal sebagai antioksidan yang kuat dan bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kegunaannya juga untuk membantu melawan infeksi, melindungi tubuh anak dari radikal bebas, dan mempercepat penyembuhan luka.

Sementara Chlorella, mengandung berbagai nutrisi penting seperti protein, vitamin, mineral dan serat. Protein dalam Chlorella akan diolah menjadi asam amino yang sangat penting untuk membantu membangun jaringan tubuh, vitamin dan mineral memainkan peran penting dalam fungsi tubuh yang sehat, dan serat membantu menjaga kesehatan pencernaan.

Salah satu suplemen, yang sudah dilengkapi dengan kandungan nutrisi di atas adalah CNI Vitasigi-F. Suplemen yang digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, melengkapi vitamin dan kebutuhan gizi anak. Salah satu yang menarik dari suplemen ini adalah, meski berbentuk tablet kunyah tetapi suplemen ini disukai oleh anak-anak.

Hal itu diakui oleh Angelyn, salah seorang staf di perusahaan startup. “Anak saya suka susah kalau minum vitamin yang model tablet dan saya sangat stres agar bisa membuat anak saya mau minum vitamin. Akhirnya, saya putuskan buat mencoba Vitasigi, karena saya pikir Vitasigi seperti permen tapi permen kesehatan, sesimpel itu. Harapannya, anak saya suka, dan ternyata mereka suka banget dan saya sangat bahagia dengan itu,” kata Angelyn.

Hal senada juga dituturkan oleh Rachel, seorang yang berprofesi sebagai graphic designer. “Vitamin salah satu hal yang penting untuk anakku, dan aku bukan tipe yang ribet. Menurut aku kepraktisan cukup penting dalam aku memilih beberapa produk termasuk vitamin untuk anak. Banyak produk dengan kemasan yang berbeda-beda seperti ada yg menggunakan strip, botol kaca dan juga botol plastik. Aku prefer botol plastik karena lebih ringan, anti pecah dan mudah dibawa sambil jalan jalan,” ujar Rachel.

“Kalau botol kaca aku sih udah no banget, karena bahaya untuk dipegang anak. Abis itu Vitasigi tidak mengandung vitamin C aja lagi dia juga mengandung chlorella. Kalau aku sih belum nemuin ya vitamin untuk anak yang ada vitamin C dan juga chlorellanya di brand yang lain,” Rachel menambahkan.

Dengan memberikan asupan yang memadai dari Vitamin C dan Chlorella seperti yang terdapat dalam CNI Vitasigi-F, kita dapat membantu memperkuat daya tahan tubuh anak, memenuhi kebutuhan nutrisi yang penting, dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka secara optimal. (Z-6)