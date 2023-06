Kor-Asean K-Content BizWeek 2023 Sepakati Tujuh Kerja Sama

KOR-Asean K-Content BizWeek 2023 yang digelar Korea Creative Content Agency (KOCCA) Indonesia sukses mempertemukan pelaku usaha industri kreatif lima negara Asia yakni, Korea Selatan, Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Filipina.

"Dari ajang ini, kami berhasil membuat lebih dari 500 meeting dan melahirkan tujuh kerja sama dan MoU," ungkap Direktur KOCCA Indonesia Kim Young Soo melalui siaran persnya, Jumat (23/6).

Kim Young Soo menjelaskan tujuh kerja sama dan MoU itu antara lain, Dofala (Korea Selatan) dengan PT Royal Kreasi Cemerlang (Indonesia), Ace Edu (Korea Selatan) dengan PT Cerdas Digital Nusantara (Indonesia), dan Arimoa (Korea Selatan) dengan Vidio (Indonesia).

Selanjutnya, Qgames (Korea Selatan) dengan PT Nuon Digital Indonesia (Indonesia), serta Roi visual (Korea Selatan) dengan PT Metropolitan Televisindo (Indonesia).

Kim Young Soo menjelaskan sebanyak 28 perusahaan asal Korea Selatan yang bergerak di industri broadcasting, animation/character licensing, game/platform hadir pada pertemuan bisnis di Hotel Sheraton Grand Jakarta, Gandaria City, Jakarta, pada 20-22 Juni 2023 tersebut.

Sebagian besar perusahaan yang bergerak bidang animasi antara lain The Pinkfong Company dengan produk unggulan Baby Shark dan PinkFong, serta Iconix dengan dua produknya yang terkenal yaitu Pororo The Little Penguin dan Tayo The Little Bus.

Selain itu, perusahaan stasiun televisi ternama seperti MBC, SBS, KBS, dan CJ ENM, juga turut berpartisipasi pada acara yang dibuka oleh Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia H E Lee Sang Deok tersebut.

Tersedia pula, booth konsultasi bisnis dan tour area pameran Korea 360.

Menurut Kim Young Soo, acara ini membantu perusahaan konten kreatif di kawasan Asean untuk sama-sama berkembang mengingat tiga tahun belakangan transaksi bisnis industri kreatif menurun akibat pandemi.

Untuk itu, selain pertemuan bisnis, pada acara ini juga dibuka sesi project pitch bertajuk Made in Korea: The Next Licensing Hit.

"Sesi ini untuk memberikan kesempatan kepada perusahaan Korea mempresentasikan produk dan bisnisnya sehingga ke depan harapannya bisnis industri kreatif terus bertumbuh," tutup Kim. (RO/S-2)