The Alana Sentul Tawarkan Promo Spesial The Alana Anniver5ary 5ale

DALAM merayakan ulang tahun kelima, The Alana Hotel & Conference Center - Sentul City menawarkan harga spesial.

Lewat program 'The Alana Anniver5ary 5ale', Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar 25, eksklusif di website resmi The Alana Sentul.

"Promo ini kami berikan sebagai apreasiasi untuk para tamu setia. Terimakasih telah menjadi bagian perjalanan 5 tahun The Alana Sentul," ujar Meirani Handayani selaku Director of Sales & Marketing.

Anda akan mendapatkan keuntungan tambahan di promo ini, mulai dari potongan 25% di Apsara Spa, 1 cup gelato, potongan 25% untuk pembelian food & beverage serta potongan 40% untuk pembelian tiket Jungle Land Theme Park.

"Promo ini bertepatan dengan momen libur sekolah. Dapatkan harga spesial dan berbagai fasilitas terbaik The Alana Sentul untuk Anda," tutup Meirani.

Dengan periode menginap sampai 31 Juli 2023, cek langsung harga spesialnya melalui website atau Instagram @thealanasentul. (RO/S-4)