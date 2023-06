Nestle Indonesia Gelar Festival Kesehatan

DALAM momentum Hari Keluarga Sedunia, Nestle Indonesia menggelar Nestle Health Festival yang diselenggarakan di kantor pusat di Jakarta. Rangkaian acara terdiri dari peluncuran layanan Relidoc, wicara kesehatan, dan bazar kesehatan.

Relidoc adalah one stop telemedicine digital solution untuk membantu konsultasi kesehatan, seperti perpesanan dengan dokter, konsultasi kesehatan, hingga penyediaan obat-obatan. Sementara wicara kesehatan mengambil tajuk ‘Optimal Growth and Development of Children for a Future-Ready Generation’ dengan pembicara dr. Mesty Ariotedjo, Sp.A, dokter spesialis anak sekaligus CEO Tentang Anak.

Dalam bazar kesehatan, disediakan berbagai macam booth kesehatan, mulai dari cek kesehatan, pemeriksaan kanker serviks, vaksinasi flu, USG kehamilan, dan donor darah.

Festival kesehatan ini akan berlanjut di lima tempat operasional bisnis Nestle Indonesia seperti Karawang (Jawa Barat), Kejayan (Jawa Timur), Gempol (Jawa Timur), Bandaraya (Jawa Tengah), dan Panjang (Lampung) pada 16–28 Juni.

“Sesuai komitmen Good Food Good Life, melalui rangkaian acara ini kami berharap dapat memberikan nilai lebih bagi masyarakat, terutama seluruh karyawan untuk menjaga kesehatan mereka dan keluarganya demi membentuk generasi yang lebih baik di masa sekarang dan yang akan datang,” kata Corporate Affairs Director Nestle Indonesia Sufintri Rahayu dalam siaran pers yang diterima Media Indonesia, Rabu, (21/6).

“Kami percaya manusia adalah aset berharga, termasuk karyawan dan keluarga mereka. Melalui tiga pilar perusahaan, yaitu senantiasa menunjang gizi, kesehatan dan keafiatan masyarakat, kami secara maksimal akan selalu memberikan yang terbaik bagi masyarakat, termasuk karyawan kami demi terciptanya generasi yang lebih sehat,” tambah Presiden Direktur Nestle Indonesia Samer Chedid. (Z-7)