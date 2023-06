Mahasiswa Polbangtan Kementan Raih Juara Lomba Debat Nasional

TIM Debat mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) binaan Kementerian Pertanian RI berjuluk 'Hogwarts Team' dari Polbangtan Bogor berhasil meraih Juara 2 pada Lomba Debat Nasional Euforia Fest Volume 3 di Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka) pada Minggu [18/6].

Hogwarts Team yang beranggotakan Wafa Nur Ambia, Aditia Yaman Dalantaras Bukit dan M Syarkhul Muin dari Jurusan Peternakan Polbangtan Bogor berhasil meraih juara kedua dalam lomba debat tersebut.

Sementara Politeknik Negeri Ujung Pandang keluar sebagai juara pertama dan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) keluar sebagai juara ketiga.

Baca juga: Polbangtan Raih Prestasi pada Lomba Debat di Sekolah Vokasi IPB University



Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan sosok berprestasi adalah orang yang fokus dengan apa yang menjadi fungsi peranan dan tanggung jawab.

"Apabila prestasi sudah diraih, berarti dia telah melakukan seluruh fungsi, seluruh tugas yang ada dan melahirkan prestasi, sekaligus mengajak yang lain untuk melakukan hal yang sama," katanya.



Menurut Mentan Syahrul, penghargaan sesungguhnya adalah sebuah pesan yang menyampaikan kepada kita bahwa ada sesuatu yang telah diupayakan secara maksimal dengan penuh kesungguhan.

Baca juga: Polbangtan, Kementan, Perkuat Ekosistem Kewirausahaan Petani Milenial Pasuruan



Sementara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan Dedi Nursyamsi yang turut hadir dan menyaksikan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh insan BPPSDMP yang telah berkinerja baik dan berhasil menorehkan prestasi.

“Kita harus bangga, karena yang kita kerjakan mendapat apresiasi. Seluruh insan pertanian baik petani, penyuluh, poktan, gapoktan, juga petani milenial harus semangat untuk menjaga produktivitas pertanian," kata Dedi Nursyamsi.

Nama Hogwarts Diambil dari Film 'Harry Potter'

Direktur Polbangtan Bogor, Syaifuddin Anwar mengatakan ada hal unik yang menjadi alasan pemilihan nama Hogwarts sebagai nama tim yang bertanding pada lomba debat tersebut, nama Hogwarts terinspirasi dari film Harry Potter yang menjadi idola para tim debat ini.

"Keberhasilan Polbangtan Bogor dalam lomba debat, sudah memberikan banyak prestasi guna memajukan Unit Kegiatan Mahasiswa atau UKM keilmuan dan penalaran di Polbangtan Bogor serta memotivasi mahasiswa agar dapat aktif dan berprestasi dalam bidang keilmuan," katanya.

Baca juga: Politenik Enjiniring Kementan Perkuat Penerapan Alsintan bagi Mahasiswa



Aditia Yaman Dalantaras Bukit selaku pendiri UKM Debate Society Polbangtan Bogor dan sebagai peserta lomba debat mengatakan sangat bangga dengan keberhasilan UKM yang dia dirikan hingga sekarang terus menorehkan prestasi yang membanggakan almamater pada lomba debat tingkat nasional maupun internasional.

Wafa Nur Ambia salah satu anggota tim debat mengatakan,"Lomba debat tersebut sangat luar biasa, karena saya dapat kembali memenangkan pertandingan dan berhasil menjadi juara."

Anggota Tim Hogwart, M Syarkhul Muin menambahkan bahwa lomba debat nasional merupakan lomba tingkat nasional pertama kali dia ikuti, dan sangat bangga bisa meraih juara pada lomba debat tersebut.

Keduanya sepakat bahwa anggota UKM Debat Polbangtan Bogor bisa menjadi debater dan pemimpin yang hebat ke depan mengacu pada slogan UKM Debat Polbangtan Bogor yakni 'Now Debater Next To Be A Leader'. (RO/S-4)