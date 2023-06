Dukung Kesejahteraan Hidup, Plaza Indonesia Wellness Festival Siap Digelar

DALAM era modern yang ditandai dengan peningkatan akses terhadap informasi dan penyebaran pengetahuan yang luas melalui perkembangan teknologi dan internet.

Selain itu, masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kesejahteraan fisik, mental, dan spiritual sebagai bagian integral dari gaya hidup yang sehat dan seimbang.

Terlebih di zaman yang mulai banyak menggunakan teknologi artificial intelligence (AI) ini, yang seolah membuat ruang-ruang nyata kehidupan semakin sempit.

Plaza Indonesia, sebagai pusat gaya hidup prestisius, mengajak individu untuk mengenali dan memperkuat hubungan antara ketiga aspek ini dengan menghadirkan Plaza Indonesia Wellness Festival (PIWF) 2023, yang merupakan wujud nyata dari komitmennya dalam meningkatkan kualitas hidup individu.

Mengusung tema "Unplug and Reconnect With Your Well-Being", Plaza Indonesia Wellness Festival 2023 menawarkan berbagai kelas dan workshop menarik yang dipandu oleh praktisioner berpengalaman yang akan berlangsung selama tujuh hari pada 24 - 30 Juli 2023 di berbagai lokasi di Plaza Indonesia, termasuk Function Hall, GoWork, dan Ganara Art Space.

Plaza Indonesia Wellness Festival 2023 hadir sebagai momen berharga untuk mengisi kembali energi, memperkuat ikatan dengan diri sendiri, dan menciptakan kehidupan yang seimbang.

Melalui festival ini, individu dapat memperluas pemahaman mereka tentang kesejahteraan secara menyeluruh, serta mengajak mereka untuk menjalani hidup dengan kesadaran dan keseimbangan dalam setiap langkah yang diambil.

Dorong Pendekatan Kesejateraan Holistik

Zamri Mamat, General Manager Marketing PT Plaza Indonesia menyatakan "Plaza Indonesia Wellness Festival 2023 merupakan bukti nyata komitmen Plaza Indonesia dalam meningkatkan kualitas hidup para pengunjung dengan mendorong pendekatan holistik terhadap kesejahteraan."

"Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan wellness of life secara menyeluruh, kami memahami pentingnya menghadirkan platform yang dapat menjadi wadah untuk individu dapat mengeksplorasi dan terlibat dalam berbagai praktik kesehatan holistik," jelas Zamri.

"Maka dari itu, melalui festival ini yang menghadirkan beragam kelas dan workshop yang dipandu oleh praktisioner berpengalaman," ucapnya.

"Festival juga diharapkan dapat memberikan panduan dan pengetahuan berharga kepada para peserta, yang memungkinkan mereka untuk kembali menghubungkan diri dengan kesejahteraan mereka secara fisik, mental, dan spiritual," kata Zamri.

Melalui Plaza Indonesia Wellness Festival kali ini, Plaza Indonesia mempersembahkan lebih dari 45 master class dan workshop dengan partisipasi lebih dari 30 wellness-practitioners yang luar biasa di Indonesia.

Para praktisioner ini akan memperkenalkan berbagai kelas, termasuk meditasi, yoga, sound healing, manifestasi, Reiki Healing, Bach Flower, dan masih banyak lagi.

Selain itu, terdapat workshop yang menarik tentang art therapy, dan art journaling yang didukung oleh mitra seperti Wellness Inc. dan Ganara Art Space.

Hadirkan Praktisioner Berpengalaman

Para pengunjung akan mendapatkan kesempatan istimewa untuk belajar langsung dari praktisioner berpengalaman seperti Deece Dewayani, Dery G. Waluyo, Aldini Pratiwi, dan Askarina Daniswari.

Di PIWF 2023 ini banyak praktisioner baru yang belum ada di PIWF sebelumnya, seperti Nuran Abdat, M.Psi., Psikolog, Eldalia Wirjono, Museum Layang-layang, Sanggar Asri Welas, Tiara Eve, I-Vitamins, dan Alvina Olivia. Jadwal lengkap PIWF 2023 ada di Instagram @plazaindonesia.

Melalui master class dan workshop yang menghadirkan para praktisi terkemuka ini, diharapkan dapat memberikan pengalaman berharga dan dapat meningkatkan pemahaman bagi para individu tentang topik-topik yang dibahas, mengembangkan keterampilan baru, dan mendapatkan inspirasi untuk mencapai kesejahteraan secara holistik.

Plaza Indonesia Wellness Festival 2023 merupakan pelaksanaan kedua yang diselenggarakan oleh Plaza Indonesia dengan tujuan utama meningkatkan kualitas hidup pengunjung.

Festival ini dirancang khusus sebagai wadah di mana individu dapat menemukan ide-ide baru yang menginspirasi, mengembangkan keterampilan, dan mengambil langkah-langkah positif dalam mencapai kesejahteraan holistik.

Melalui festival ini, Plaza Indonesia aktif berperan dalam menciptakan masyarakat yang lebih sehat, bahagia, dan produktif, serta memberikan dukungan terhadap pertumbuhan dan kemajuan bangsa Indonesia.

Anda bisa registrasi untuk seluruh sesi kelas dan rangkaian acara Plaza Indonesia Wellness Festival 2023 ini di wellnessfestival.plazaindonesia.com , pendaftaran dibuka mulai 1 Juli 2023.