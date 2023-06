Indonesian Pharmacy Expo & Conference 2023 Digelar di Surabaya

SWIPERX, aplikasi komunitas farmasi terbesar di Asia Tenggara, berkolaborasi dengan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Jawa Timur menyelenggarakan SwipeRx IPEC: Indonesian Pharmacy Expo & Conference di Hotel Vasa Surabaya, Jumat (17/6).

“Acara IPEC ini luar biasa, ini suatu kerjasama yang luar biasa dengan SwipeRx dengan pengurus daerah terlihat dari animo peserta sangat luar biasa. Harapannya nanti kerjasama ini tidak hanya di jawa timur tapi bisa di pengurus daerah yang lain,” kata Ketua Umum PP Ikatan Apoteker Indonesia Noffendri, dalam keterangan resmi yang diterima, Selasa (20/6).

Dengan menawarkan banyak solusi teknologi terkini yang dapat dengan mudah dimanfaatkan apotek, SwipeRx mengembangkan sayap menjadi mitra bisnis dalam kampanye Sahabat Terpercaya Apotek di kota-kota cakupan di wilayah Indonesia. Upaya ini diwujudkan dalam roadshow ke kota-kota di Indonesia yang akan diselenggarakan mulai tahun 2023.

Ekspo Produk Farmasi Pertama

Direktur Operasional SwipeRx Indonesia Oscar Ronald menyampaikan, melalui roadshow dengan tema Accelerating Pharmacy Services and Public Health with Technology, SwipeRx IPEC menjadi the 1st Indonesia Pharmacy Expo & Conference. Ini menjadi wadah edukasi untuk mengakselerasi bisnis apotek khususnya dan kesehatan masyarakat secara umum dalam bentuk seminar bersama dengan Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur.

Selain memberikan SKP bagi pesertanya, juga menawarkan solusi aplikasi pengadaan kebutuhan bagi apotek-apotek baru yang dapat dimulai dengan menggunakan aplikasi SwipeRx Belanja.

“Pada tanggal 17 Juni kita melakukan IPEC atau Indonesian Pharmacy Expo & Conference 2023, ini merupakan acara pertama dan terbesar yang dilakukan SwipeRx dihadiri 700 apoteker. IPEC Surabaya ini bukan yang terakhir tapi ini rangkaian acara yang akan terus bergulir bagi Apoteker dan TTK yang ada di seluruh wilayah Indonesia ,” kata dia.

SwipeRx Belanja sendiri merupakan salah satu fitur dalam aplikasi SwipeRx yang memudahkan para pebisnis apotek dalam melakukan pengadaan produk apotek dengan mudah secara online. Pemilik apotek dapat menemukan produk apotek yang dicari dengan cepat melalui fitur pencarian yang mudah digunakan dan dengan harga yang kompetitif.

“Dengan pelayanan pengiriman yang tak kalah cepat juga dapat membantu para pemilik apotek untuk melayani pasien dan memenuhi stok produk apotek dengan cepat,” tandas dia. (Z-10)