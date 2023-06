Asking and Offering Help: Contoh Dialog Meminta dan Menawarkan Bantuan dalam Bahasa Inggris

UNTUK meningkatkan kemampuan berkomunikasi bahasa Inggris, kamu perlu banyak mengetahui kalimat yang cocok digunakan saat dihadapi pada berbagai situasi tertentu. Mari berandai-andai ketika kamu menghadapi seseorang yang membutuhkan bantuan, sehingga kamu tergerak untuk menawarkan diri membantunya atau bahkan kamu yang ingin meminta bantuan.

Nah, kali ini kita akan membahas tentang ungkapan asking help (meminta bantuan) dan offering help (menawarkan bantuan). Berikut ulasan serta contoh kalimat dan dialognya dalam kehidupan sehari-hari.

Pengertian asking help dan contohnya

Asking help adalah ungkapan yang bisa kita gunakan untuk meminta bantuan seseorang dalam melakukan sesuatu. Berikut beberapa contoh kalimat ungkapan asking help, yaitu:

a. Can you help me (bisakah kamu membantuku)?

b. Could you close the door please (bisakah tolong kamu menutup pintunya)?

c. Do you mind if I take this chair (apakah kamu keberatan jika saya ambil kursi ini)?

d. Would you like to come and help me (bisakah kamu datang dan membantuku)?

e. Can you please leave this room for a moment (bisakah anda meninggalkan ruangan ini sebentar saja)?

f. May I ask for your help (bisakah saya meminta bantuanmu)?

g. Could you please help me with this homework (bisakah tolong kamu membantu saya mengerjakan PR ini)?

h. Would you help me to fix this bike (bisakah kamu membantuku memperbaiki sepeda ini)?

i. Can you accompany me to go to Azkia's party tonight (bisakah kamu menemaniku pergi ke pesta ulang tahun Azkia malam ini)?

Pengertian offering dan contohnya

Untuk dapat menawarkan bantuan kepada seseorang dalam keseharian, berikut contoh kalimat yang bisa kamu gunakan.

Offering help adalah ungkapan yang bisa kita gunakan untuk menawarkan bantuan kepada seseorang. Berikut beberapa contoh kalimat ungkapan offering help.

1. Contoh kalimat offering help formal.

Berikut contoh kalimat offering help dengan bahasa yang formal.

a. Might I help at all (bisakah saya membantu sama sekali).

b. Perhaps I could assist in some way (mungkin saya bisa membantu dalam beberapa cara).

c. Would you like me to help you (apakah Anda ingin saya membantu Anda)?

d. How can I help you out (bagaimana saya bisa membantu Anda)?

e. If you need any of my assistance, please call me (jika Anda membutuhkan bantuan saya, silakan hubungi saya).

2. Contoh kalimat offering help informal.

Berikut contoh kalimat offering help dengan bahasa yang informal.

a. Do you need some help (apakah Anda membutuhkan bantuan)?

b. Can I help you (Bisakah saya membantu Anda)?

c. Have some drink (Mau minum)?

d. Let me help you (biarkan saya membantu Anda).

e. Need a hand (butuh pertolongan)?

Nah, setelah mengetahui kalimat untuk menawarkan bantuan dan meminta bantuan, kamu perlu mengetahui dialog offering help yang bisa menjadi panduan kamu dalam percakapan sehari-hari. (Z-2)