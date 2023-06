Rangkul Stakeholder Eksternal dalam Membangun Green Campus

TIGA perguran tinggi Indonesia, yaitu Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya (UAJ), dan Universitas Trisakti (USAKTI) mengadakan exploration study and stakeholder mapping pada 14-16 Juni 2023 terkait program Erasmus+ yaitu Capacity Building for Higher Education (CBHE).

Kegiatan bertujuan untuk mendukung transformasi kurikulum keberlanjutan perguruan tinggi dan kewirausahaan yang lebih ramah lingkungan.

Kegiatan lintas disiplin ilmu dan universitas secara regional ini mendapatkan pendanaan dari Uni Eropa selama tiga tahun (2023 – 2025).

Salah satu kegiatan nyata yang dilakukan pada 16 Juni 2023 antara UAJ dan USAKTI, yakni FGD melalui acara “Exploration Study and Stakeholder Mapping” sebagai bagian dari implementasi kegiatan Empowering Transdisciplinary Collaboration and Green Entrepreneurial Education Towards Sustainable Campus and Micro, Small and Medium sized Enterproses in Indonesia (ECoGREEN).

Acara dihadiri oleh Seknas SDGs Bappenas, Asosiasi Profesi Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI), NGO MPBI dan Wildlife Works, Media Metro TV, Nusantara.com, Pinusi.com, MNC Portal Indonesia, Inews Tv, UMKM, dan alumni.

Kewirausahaan Hijau

Pertanyaan substansial yang dilontarkan kepada para pihak pemangku kepentingan eksternal ini, seperti apakah yang dimaksud dengan keberlanjutan dan kewirausahaan hijau, serta upaya apa yang harus dilakukan agar wirausaha hijau dapat benar-benar dimplementasikan.

Beberapa peserta FGD menjawab dengan antusias pertanyaan tersebut berdasarkan kapasitas dan pengalaman yang terkait dengan bidang pekerjaan mereka.

Selain itu, peserta membentuk kelompok diskusi guna mengangkat satu isu penting terkait keberlanjutan dengan mengedepankan peran masing – masing elemen masyarakat dalam mengatasi isu tersebut.

Hasil FGD menyampaikan kesimpulan penting, yakni perlunya membangun kesadaran (awareness), image, dan kegiatan terintegrasi semua pihak dengan universitas sebagai jembatan, merupakan hal penting agar akselerasi keberlanjutan dan kewirausahaan hijau Indonesia dapat tercapai. (RO/S-4)