Episode Gading Serpong Wujudkan Liburanmu di Luar Angkasa!

HOTEL Episode Gading Serpong merupakan hotel pertama dan satu-satunya di Indonesia yang menghadirkan acara untuk anak-anak yaitu Kids Camp yang bernamakan Holi-Yeay yang ditujukan bagi anak-anak berusia mulai dari 5 tahun ke atas dengan tema 'Liburan di Luar Angkasa'. Holy-Yeay akan diadakan 2 hari mulai 30 Juni hingga 1 Juli 2023 di Garuda Grand Ballroom.

Tak tanggung-tanggung acara ini juga mendatangkan selebritis cilik ternama Indonesia, Gempita Nora Marten, anak dari Gisella dan Gading Marten, serta Quinn Salman yang berhasil menembus blantika musik dan seni peran Indonesia sebagai bintang tamu. Acara ini juga dirancang dengan dekorasi seakan-akan kita sedang berada di luar angkasa.

Berbagai permainan anak-anak juga disusun dengan tema 'Galaxy Race'. Kegiatan ini bisa diikuti oleh anak-anak berusia mulai dari 5 - 12 tahun. Lebih dari 10 jenis kegiatan yang bisa diikuti mulai dari Art and Craft Workshop, Fun Science, Galaxy Race, Fun Games by Grid Fitness Hub, Parenting Clinic, Tree Planting, Little Firefighter, Cooking Class, Sempoa Workshop by Sempoa SIP serta ada juga Public Speaking by Merry Riana Learning Centre.

Baca juga: Episode Gading Serpong Raih Juara 1 Hotel Terbaik se-Provinsi Banten

Acara ini tidak hanya berada di dalam gedung Hotel Episode namun akan ada kegiatan bermain di satu lapangan besar daerah Gading Serpong seperti menanam pohon di lingkungan sekitar dan juga pemadam kebakaran kecil yang dirancang khusus untuk anak-anak

.

Paket Kids Camp yang bertemakan di Luar Angkasa ini juga ada yang ada dipaketkan dengan paket dengan kamar yang dimulai hanya dari IDR 2.050.000 nett per kamar per malam sudah termasuk 1 tiket anak Holi-Yeay 2 hari termasuk pendamping dan sarapan pagi untuk 2 orang dewasa. Untuk tiket Holi-Yeay juga tersedia untuk 1 hari dan 2 hari. Untuk tiket lepasan 1 hari di harga Rp550.000++ dan 2 hari dengan biaya Rp750.000++ per tiket per anak sudah termasuk pendamping, serta sudah termasuk makan serta milky break untuk anak-anak.

Tidak berhenti sampai disitu acara ini juga didukung dan disponsori oleh lebih dari 15 brand ternama di Indonesia seperti : Junior Lab, Le Minerale, Graha Tamiya, OK Bank Indonesia, BRI, Gramedia, Summarecon Serpong, Meiji, Sempoa Sip, Stella Maris School, Monkey Tree School, Acquaree Spa Journey, Grid Fitness Hub, Diamond, V-Soy dan Haribo.

Seluruh acara dan paket menarik yang telah dipersiapkan khusus untuk anda di bulan Juni ini dapat dinikmati dengan melakukan reservasi di nomor +6221 3952 1212 atau Whatsapp +62 877-3952-1212 atau email Episode di info.egs@jhlcollections.com. (RO/S-3)