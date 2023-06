G.H.Universal Hotel Bandung Raih Dua Penghargaan Tingkat Dunia dan Asia 

BULAN Mei 2023 merupakan bulan yang sangat istimewa untuk G.H. Universal Hotel Bandung. Pasalnya pada16 Mei 2023, G.H. Universal Hotel berulang tahun yang ke-15.

Pada bulan yang sama tepatnya pada 31 Mei 2023, G.H.Universal Hotel Bandung mendapatkan dua penghargaan internasional dari dua kategori persembahan Tripavisor.

Dua penghargaan yang ditorehkan G.H.Universal Hotel Bandung adalah No. 4 - Best of The Best Category: Out Of The Ordinary Hotels in The World dan No.17 - Best of The Best Category: Luxury Hotel In The Asia.

Penghargaan ini merupakan penghargaan yang membanggakan karena hanya beberapa Hotel di Indonesia yang mendapatkan penghargaan bergengsi ini.

Penghargaan ini bisa memotivasi para karyawan untuk selalu memberikan pelayanan maksimal untuk para tamu.

Apalagi menjelang musim liburan sekolah di bulan Juni & Juli, periode tersebut banyak di manfaatkan untuk melakukan liburan bersama keluarga.

Semoga penghargaan yang kami dapat bisa menjadi pertimbangan lain dan rekomendasi hotel tempat berlibur ke Bandung.

Pada periode liburan sekolah kali ini, G.H.Universal Hotel Bandung juga menyuguhkan kegiatan special kids activities untuk para tamu seperti Free Flow Popcorn & Cotton Candy, Hot Wheels Competition, Cookies Decoration & berbagai kegiatan lainnya.

Untuk pemesanan kamar dengan harga terbaik bisa langsung melalu official website www.ghuniversal.com

“Rasa bangga dan syukur atas raihan yang telah kami terima, terutama penghargaan dari Tripadvisor merupakan penghargaan yang bertaraf Internasional dan penghargaan best of the best ini hanya di berikan ke beberapa hotel di Indonesia," kata General Manager G.H.Universal Hotel Bandung, Cita Hepiningtias.

"Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para tamu dan seluruh lapisan masyarakat yang telah memberikan review positive tentang G.H Universal Hotel Bandung ,penghargaan ini akan kami jadikan motivasi untuk terus memberikan pelayanan yang maksimal,” tutur Cita Hepiningtias. (RO/S-4)