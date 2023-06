Putri Jadi Inspirasi Anak Indonesia Raih Cita-Cita

MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menyampaikan apresiasi dan dukungannya secara langsung kepada Putri Ariani, 18, yang menjadi perhatian masyarakat Indonesia dan internasional karena berhasil tampil memukau dalam ajang America's Got Talent 2023, hingga mendapatkan 'Golden Buzzer' dari seorang juri Simon Cowell. Dengan prestasi tersebut, Bintang berharap Putri Ariani dapat menjadi inspirasi bagi anak-anak Indonesia, khususnya anak yang berkebutuhan khusus untuk semangat menggapai cita-citanya.

“Saya menyampaikan rasa bangga dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Putri Ariani, salah satu anak bangsa yang bertalenta dan memiliki semangat luar biasa dalam menggapai cita-citanya, dan itu sudah dibuktikan dari penampilannya yang sangat memukau dalam Acara America’s Got Talent. Putri sudah berhasil memukau bukan hanya para juri, tetapi juga pendengar di Indonesia, juga penonton dunia internasional. Terharu, bangga, dan pastinya support untuk Putri di langkah-langkah selajutnya,” tutur Menteri PPPA, dalam kegiatan Coffee Morning dalam rangka Hari Anak Nasional, di Kantor KemenPPPA, Senin (12/6).

Menteri PPPA berharap Putri bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi anak-anak, khususnya anak yang berkebutuhan khusus untuk menggapai cita-citanya. Selain itu, pendampingan dan semangat yang ditanamkan pada Putri oleh orangtuanya, juga diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi para orangtua dan pendamping anak-anak yang berkebutuhan khusus lainnya.

“Tentunya saya mengharapkan bahwa Putri juga bisa menjadi inspirasi bagi anak- anak, khususnya anak yang berkebutuhan khusus, untuk dapat semangat meraih cita-citanya meskipun dihadapkan dengan keterbatasan. Selain semangat dan motivasi yang kuat dari diri anak-anak itu sendiri, pendampingan dan pengasuhan dari orangtua dan pendamping juga menjadi penting. Bagaimana dalam menyikapi keterbatasan yang ada pada anak, orangtua dan pendamping bisa memosisikan dirinya sebagai sahabat dari anak, membuka ruang seluas-luasnya untuk tidak membatasi potensi anak, terus mendukung, serta mendampingi sang anak untuk menggapai cita-citanya,” ujar Menteri PPPA.

Sementara itu, Putri Ariani menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar - besarnya atas penyambutan dan antusiasme yang baik dari Menteri PPPA beserta jajaran. Dalam acara ini, Putri banyak berbagi tentang bagaimana perjalanan dirinya di dunia musik, dari proses belajar hingga bisa mengikuti ajang America’s Got Talent.

Putri juga banyak menjawab pertanyaan dari para peserta yang terdiri dari anak-anak berkebutuhan khusus, orangtua, serta pendamping, mengenai cara memotivasi diri dalam mengejar cita-cita, cara latihan bermusik, hingga mengenai pendampingan dari orangtua.

“Yang paling penting adalah just be yourself, jadilah diri sendiri. Selanjutnya, temukan passion kita ada dimana, lalu kita dalami passion kita tersebut. Kemudian, jangan kita menunggu kesempatan, namun ciptakanlah kesempatan kita sendiri. Kalau kita hanya menunggu kesempatan saja, belum tentu kesempatan tersebut datang. Saat menghadapi kegagalan, kita harus bisa menerima dan belajar dari kesalahan tersebut, segera move on dari kegagalan tersebut, kemudian berubah menjadi lebih baik lagi,” ujar Putri.

Selanjutnya, Putri akan kembali tampil di America’s Got Talent pada babak selanjutnya, yaitu Live Show, yang dijadwalkan digelar mulai 22 Agustus 2023. Jika berhasil melewatinya, Putri akan tampil di babak final pada 26 September 2023, dan hasilnya bisa disaksikan pada 27 September 2023.

Penghargaan dan dukungan kepada Putri juga disampaikan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim. Bahkan Nadiem juga mendukung dan ikut mewujudkan mimpi Putri berkuliah di kampus impiannya. Nadiem menyampaikan akan membantu Putri lewat Beasiswa Indonesia Maju (BIM).

“Inspirasi Putri untuk negara ini luar biasa. Maka dari itu kami ingin merealisasikan mimpi Putri untuk berkuliah di kampus impian Putri, yang seleksinya sangat ketat. Jadi kami akan mendukung penuh lewat Beasiswa Indonesia Maju,” ungkap Menteri Nadiem yang disambut tangis haru Putri.

Menutup pertemuan, Putri menyampaikan terima kasih kepada Menteri Nadiem dan Kemendikbud Ristek karena sudah mendukung impiannya untuk berkuliah di tahun depan. “Terima kasih. Aku senang banget. Soalnya dari kecil impianku mau kuliah di The Juilliard School,” tutup Putri.(H-1)